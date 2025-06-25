Олександр Терен заявив, що Алхім потрібно "кенсилити": блогерка різко відповіла ветерану

Минулого місяці у мережі активно обговорювали конфлікт між блогерками Оленою Мандзюк та Анною Алхім. Останню вкотре критикували через те, що вона продовжує слухати російські пісні, спілкуватися російською мовою та просувати пропагандистські наративи навіть під час повномасштабного вторгнення.

Днями ветеран війни та головний герой 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Олександр Терен вкотре звернув увагу на дії Анни Алхім. Він закликав "кенсилити" скандальну блогерку та вже отримав від неї відповідь, передає Show 24.

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Олександр Терен заявив, що Анну Алхім потрібно "кенсилити"

Днями Олександр Тенер опублікував в інстаграмі допис, де розповів, що йому подзвонили й попросили не чіпати Анну Алхім. Ветеран додав – сказали, що вона не проти України, а "просто не дуже сильна розумово".

Терена запевнили, що Алхім все зрозуміла та навіть намагається розмовляти українською, тож чоловік погодився постерігати за блогеркою. Однак пізніше Олександр натрапив на відео, де Анна заявила, що більше не буде записувати сториз державною мовою. Провести такий експеримент жінці запропонував журналіст Василь Крутчак.

Тож у мене виникло питання: це справді недалекість чи вже свідома агентурна робота, яку покривають чиновники, що обслуговуються? В одному з інтерв'ю можна побачити, які бренди працюють з Алхім – і, о диво, майже всі вони мають прямі зв'язки з Росією! Невже й це просто через недалекість?,

– зауважив Терен.

Ветеран наголосив, що боротьба – не проти Анни та не просто за українську мову, а "проти ворожої безкультурності, яку вона цілеспрямовано культивує тут, плюючи в обличчя всім українцям, які змагаються за своє".

У коментарях під дописом блогерка Олена Мандзюк запитала в Олександра Терена, як можна розв'язати проблему. Вона нагадала, що СБУ не реагує на дії Анни Алхім. Ветеран відповів, що потрібен "тотальний кенсилинг".

Як ми бачимо, тільки це працює. Не лише на її прикладі. Нарешті прокинулися не лише ті, яким без різниці, а й свідома частина зрозуміла, що треба реакція,

– написав ветеран.

Олександр Терен заявив, що Анну Алхім потрібно "кенсилити" / Скриншот з інстаграму

Анна Алхім відреагувала на слова Олександра Терена

Анна Алхім відповіла ветерану у своєму телеграм-каналі. Блогерка заявила, що Олександр Терен та Олена Мандзюк не мають права "виховувати" її та інших людей і "вказувати, як жити".

Я з повагою ставлюся до військових, з вдячністю, вважаю, що це люди честі. Але від тебе, Терен, честю не пахне. І я розумію, що війна забрала у тебе ноги, мені шкода, правда, щиро, але це не дає тобі права вирішувати кого "кенсилити" і скасовувати. Я тебе на війну не відправляла. На мене ображатися не треба. Ти не один, в кого війна забрала кінцівки, сім'ю чи дім. Але ти один, хто поводиться, як паскуда,

– написала Алхім.

Анна Алхім відповіла Олександру Терену / Скриншот з телеграм-каналу блогерки

Реакція Анни Алхім на заяву Олександра Терена / Скриншот з телеграм-каналу блогерки

За словами блогерки, "мовний конфлікт" триває вже місяць, в той час, як в країні "безліч проблем". Алхім додала, що "по всій Україні люди розмовляють російською мовою і слухають російську музику" і обурилась тим, що хтось вирішив, що має право їх "карати".

Мені ще цікаво, якщо у вас така конкретна претензія до людей, які слухають російську музику, розмовляють російською мовою, вам це не подобається, х*лі ви, бл*ть, до*балися до мене? Йдіть до президента,

– сказала блогерка.

Блогерка додала, що ні разу не бачила, щоб Олександр Терен, Олена Мандзюк чи Раміна Есхакзай зверталися до президента з проханням змінити закони. Вона підкреслила, що не порушує законодавство.

Заборонити все російське. Так віддайте Харків, Одесу. Скасуйте людей, які говорять російською. Скасуйте, бл*ть, пів України, яка розмовляє російською. Це ж нелюди за вашими словами. Повбивайте цих людей і живіть ви, бл*ять, щасливо. Я не розумію, чого ви добиваєтесь. Х*лі ви нападаєте на своїх?,

– заявила Анна Алхім.

Алхім вважає, що неважливо, якою мовою розмовляють люди.