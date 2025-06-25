На днях ветеран войны и главный герой 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр Терен в очередной раз обратил внимание на действия Анны Алхим. Он призвал "кенсилить" скандальную блогершу и уже получил от нее ответ, передает Show 24.

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Александр Терен заявил, что Анну Алхим нужно "кенсилить"

На днях Александр Тенер опубликовал в инстаграме сообщение, где рассказал, что ему позвонили и попросили не трогать Анну Алхим. Ветеран добавил – сказали, что она не против Украины, а "просто не очень сильная умственно".

Терена заверили, что Алхим все поняла и даже пытается разговаривать на украинском, поэтому мужчина согласился понаблюдать за блогершей. Однако позже Александр наткнулся на видео, где Анна заявила, что больше не будет записывать сториз на государственном языке. Провести такой эксперимент женщине предложил журналист Василий Крутчак.

Поэтому у меня возник вопрос: это действительно недалекость или уже сознательная агентурная работа, которую покрывают чиновники, что обслуживаются? В одном из интервью можно увидеть, какие бренды работают с Алхим – и, о чудо, почти все они имеют прямые связи с Россией! Неужели и это просто из-за недалекости?,

– заметил Терен.

Ветеран подчеркнул, что борьба – не против Анны и не просто за украинский язык, а "против вражеской бескультурности, которую она целенаправленно культивирует здесь, плюя в лицо всем украинцам, которые борются за свое".

В комментариях под заметкой блогерша Елена Мандзюк спросила у Александра Терена, как можно решить проблему. Она напомнила, что СБУ не реагирует на действия Анны Алхим. Ветеран ответил, что нужен "тотальный кенсилинг".

Как мы видим, только это работает. Не только на ее примере. Наконец проснулись не только те, которым без разницы, но и сознательная часть поняла, что надо реакция,

– написал ветеран.

Александр Терен заявил, что Анну Алхим нужно "кенсилить" / Скриншот из инстаграма

Анна Алхим отреагировала на слова Александра Терена

Анна Алхим ответила ветерану в своем телеграм-канале. Блогерша заявила, что Александр Терен и Елена Мандзюк не имеют права "воспитывать" ее и других людей и "указывать, как жить".

Я с уважением отношусь к военным, с благодарностью, считаю, что это люди чести. Но от тебя, Терен, честью не пахнет. И я понимаю, что война забрала у тебя ноги, мне жаль, правда, искренне, но это не дает тебе права решать кого "кенсилить" и отменять. Я тебя на войну не отправляла. На меня обижаться не надо. Ты не один, у кого война забрала конечности, семью или дом. Но ты один, кто ведет себя, как паскуда,

– написала Алхим.

Анна Алхим ответила Александру Терену / Скриншот с телеграм-канала блогерши

Реакция Анны Алхим на заявление Александра Терена / Скриншот из телеграм-канала блогерши

По словам блогерши, "языковой конфликт" длится уже месяц, в то время, как в стране "множество проблем". Алхим добавила, что "по всей Украине люди разговаривают на русском языке и слушают русскую музыку" и возмутилась тем, что кто-то решил, что имеет право их "наказывать".

Мне еще интересно, если у вас такая конкретная претензия к людям, которые слушают русскую музыку, разговаривают на русском языке, вам это не нравится, х*ли вы, бл*ть, до*бались ко мне? Идите к президенту,

– сказала блогерша.

Блогерша добавила, что ни разу не видела, чтобы Александр Терен, Елена Мандзюк или Рамина Эсхакзай обращались к президенту с просьбой изменить законы. Она подчеркнула, что не нарушает законодательство.

Запретить все российское. Так отдайте Харьков, Одессу. Отмените людей, которые говорят на русском. Отмените, бл*ть, пол Украины, которая разговаривает на русском. Это же нелюди по вашим словам. Поубивайте этих людей и живите вы, бл*ять, счастливо. Я не понимаю, чего вы добиваетесь. Х*ли вы нападаете на своих?,

– заявила Анна Алхим.

Алхим считает, что неважно, на каком языке разговаривают люди.