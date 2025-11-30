Олександр Терен зустрівся з ексучасницею "Холостяка", з якою йому приписують роман
- Ветеран Олександр Терен зустрівся з ексучасницею "Холостяка" Віточкою Зварич, з якою йому приписують роман.
- Віточка поділилася спільною фотографією з Олександром.
Ветеран війни Олександр Терен зустрівся з ексучасницею 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Віточкою Зварич. У мережі вже близько місяця приписують їм роман.
Віточка поділилась спільною фотографією з Олександром. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Теж цікаво Моя совість чиста, – колишня Терена спростувала закиди щодо фейкових стосунків
На фото Віточка позує у вишитій блузі з широкими рукавами та намисті. В руках дівчина тримає телефон і червону троянду – символ проєкту "Холостяк". Квітку їй подарував Олександр Терен.
Ветеран війни одягнутий у світлу сорочку з вишивкою та шорти.
У коментарях під світлиною люди зазначають, що вони гарно дивляться разом:
- "Такі гарненькі обидва!"
- "Бачила вас учора, дуже гармонійно виглядаєте разом".
- "Найкраща пара "Холостяка". Закривайте шоу!"
- "Ідеальна пара".
Однак зауважимо, що Віточка в інтерв'ю РБК-Україна ділились, що не розглядала Олександра в ролі свого обранця.
Хоча коли дивилася реаліті (Олександр Терен був головним героєм 13 сезону "Холостяка" – 24 Канал) минулого року, він справив на мене приємне враження. Проте знову ж таки: не хочеться сприймати людину лише з екрана чи соцмереж, адже це враження може бути хибним,
– зазначила вона.
Також у сториз Зварич поширила відео, на якому Терен дарує їй червону троянду.
Ваші два редфлеги нарешті зустрілись,
– написала вона.
Терен подарував троянду Віточці / відео з інстаграму дівчини
Для довідки! Віточка Зварич – майбутня етнологиня з Білої Церкви. Вона популяризує традиційний український одяг та етноаксесуари. Дівчина покинула "Холостяк-14" під час першої вечірки.
У мережі приписують роман Олександру Терену і Віточці
Після того як Віточка Зварич покинула проєкт "Холостяк", одна з користувачок опублікувала в Threads колаж з їхніх з Олександром Тереном фото і написала: "Мені одній здається, що вони були б ідеальною парою? Не на той сезон "Холостяка" Віточка пішла, ой не на той".
Ветеран війни відреагував на допис. Він поцікавився у Віточки, які в неї плани на вечір. Тоді вони так і не зустрілися через різні графіки, але все ж планували це зробити.
В інтерв'ю РБК-Україна Віточка розповіла, що вони з Олександром випадково познайомилися на початку вересня.
Цікаво, що Зварич навіть звинувачували у тому, що вона посварила Терена з блогеркою Оленою Мандзюк, однак дівчина спростувала це.