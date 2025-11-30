Олександр Терен зустрівся з ексучасницею "Холостяка", з якою йому приписують роман

Ветеран війни Олександр Терен зустрівся з ексучасницею 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Віточкою Зварич. У мережі вже близько місяця приписують їм роман.

Віточка поділилась спільною фотографією з Олександром. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

На фото Віточка позує у вишитій блузі з широкими рукавами та намисті. В руках дівчина тримає телефон і червону троянду – символ проєкту "Холостяк". Квітку їй подарував Олександр Терен.

Ветеран війни одягнутий у світлу сорочку з вишивкою та шорти.

Віточка Зварич і Олександр Терен / Фото з інстаграму дівчини

У коментарях під світлиною люди зазначають, що вони гарно дивляться разом:

"Такі гарненькі обидва!"

"Бачила вас учора, дуже гармонійно виглядаєте разом".

"Найкраща пара "Холостяка". Закривайте шоу!"

"Ідеальна пара".

Однак зауважимо, що Віточка в інтерв'ю РБК-Україна ділились, що не розглядала Олександра в ролі свого обранця.

Хоча коли дивилася реаліті (Олександр Терен був головним героєм 13 сезону "Холостяка" – 24 Канал) минулого року, він справив на мене приємне враження. Проте знову ж таки: не хочеться сприймати людину лише з екрана чи соцмереж, адже це враження може бути хибним,

– зазначила вона.

Також у сториз Зварич поширила відео, на якому Терен дарує їй червону троянду.

Ваші два редфлеги нарешті зустрілись,

– написала вона.

Терен подарував троянду Віточці / відео з інстаграму дівчини

Для довідки! Віточка Зварич – майбутня етнологиня з Білої Церкви. Вона популяризує традиційний український одяг та етноаксесуари. Дівчина покинула "Холостяк-14" під час першої вечірки.

У мережі приписують роман Олександру Терену і Віточці