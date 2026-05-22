Золотий тризуб і козацькі мотиви: Усик вийшов на дуелі поглядів з Верховеном у знаковому образі

У Єгипті триває підготовка до однієї з найгучніших спортивних подій. Боксери Олександр Усик та Ріко Верховен змагатимуться за звання чемпіона світу у хевівейті за версією WBC.

У четвер, 21 травня, спортсмени провели дуель поглядів. Олександр Усик прибув на захід у вишуканому образі від DAMIRLI, повідомили на сторінці бренду.

Цього разу український чемпіон обрав білий костюм з золотою вишивкою. Як розповіли про цей образ у команді бренду, це – "код української ідентичності, сила і духовна опора".

Білий колір є символом чистоти намірів, світла та внутрішньої сили. Він уособлює не агресію, а впевненість людини, яка знає, хто вона і за що стоїть,

– розповіли в DAMIRLI.

Золотий орнамент – це переосмислення традиційної української вишивки як мови символів. У центрі зображений тризуб, який є не тільки важливим знаком для держави, але й уособленням волі й незламності.

Навколо тризуба по силуету розташовані орнаменти. Вони асоціюються з корінням, зв'язком з Батьківщиною, її культурою та людьми. Завдяки блиску вони немов рухаються, як енергія життя.

Костюм має плащову конструкцію з комірцем та подовженими архітектурними лініями. Це відсилання до козацького обладунку. Він символізує захист, що побудований на "цінностях, вірі та характері".

Цікаво, що руки Олександра Усика залишаються відкритими. Це показує його готовність до боротьби.

Це образ людини, яка виходить не лише як чемпіон у ринзі, а як представник країни. Людини, яка несе із собою Україну,

– додають у команді бренду.

Як і в минулому образі Олександра Усика, ще один акцент – це пояс із символом "ІС ХС НІ КА" – знак перемоги світла над темрявою.



Образ Олександра Усика / Фото з інстаграму DAMIRLI

Що варто знати про поєдинок Усика та Верховена?

Олександр Усик готується до 9-го поєдинку у надважкій вазі, що отримав символічну назву "Слава у Гізі". Вперше в історії Єгипту відбудеться чемпіонський бій у хевівейті.

Суперник українця – один з найвідоміших кікбоксерів Ріко Верховен. Та цікаво, що для нього це буде лише другий професійний боксерський бій. Тим часом Усик залишається непереможеним.

Бій відбудеться у суботу, 23 травня. В Україні його транслюватиме ОТТ-платформа Київстар-ТБ. Спортсмени вийдуть на ринг близько 23:00 за київським часом.