Олександр Усик уперше прикрасив обкладинку Vogue Ukraine: яскраві фото легенди

Олександр Усик уперше прикрасив обкладинку Vogue Ukraine. У великому інтерв'ю український боксер розповів про спортивні перемоги, дисципліну, любов до сім'ї, професії та країни.

Усик став героєм обкладинки нового весняного числа Vogue Ukraine Edition 13. Фотографії для легенди українського боксу зробив британський фотограф Чарлі Грей.

Чарлі Грей знімав відомих акторів – Роберта Де Ніро, Ентоні Гопкінса та Віллема Дефо, а також легендарних спортсменів – боксера Ентоні Джошуа та футболіста Зінедіна Зідана.

Фотограф приїхав до Києва разом із лондонським стилістом Девідом Бредшоу. Протягом трьох днів Грей знімав Олександра Усика у місцях, які боксер вважає знаковими. Спортсмен позував на тлі монумента "Батьківщина-Мати", на олімпійській базі, де проходять його тренування, і в боксерському клубі.

Усик з'явився на обкладинці Vogue Ukraine у поясі, який отримав після історичної перемоги над британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Нагадаємо, бій відбувся у травні 2024 року. Тоді Олександр став першим боксером, який здобув абсолютне чемпіонство у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, IBF, WBO.

На планеті живе вісім мільярдів людей, але саме я став абсолютним чемпіоном світу,

– сказав легендарний український боксер.

Олександр Усик для Vogue / Фотограф Чарлі Грей

Хто ще зі спортсменів з'являвся на обкладинці Vogue?