YARMAK розповів про зустріч з Хливнюком на фронті: на якому напрямку перетнулись музиканти

Репер Олександр Ярмак (YARMAK) розповів про зустріч з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком на фронті. Відомо, що обидва музиканти стали на захист України під час повномасштабного вторгнення.

YARMAK пригадав, що перетнувся з Хливнюком на Херсонському напрямку десь на другому році повномасштабної війни. Про це військовослужбовець розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, пише Show 24.

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YARMAK наголосив, що Андрій Хливнюк – один із тих, хто сприяє українській перемозі. Репер ще в юні роки слухав пісні гурту "Бумбокс" і бачить, "як музика та чітка соціальна позиція можуть впливати на покоління".

У певному сенсі Андрій вплинув на мене, а я намагаюся передавати цей вплив далі – молодшому поколінню. І, знаєте, я вважаю, що культурна місія не менш важлива, ніж військова. Бо якщо на фронті ми знищуємо сотні дронів і техніки, то культура впливає на мільйони людей. Вона формує свідомість,

– зауважив YARMAK.

Репер нині майже не виступає. Він бере участь у благодійних заходах або дає концерти для побратимів під час передислокацій, однак зазначив, що це більше підтримка, ніж шоу.

Просто фізично немає часу на концерти. Але після перемоги я обов'язково повернусь до музики – без неї я себе не уявляю,

– додав репер.

Де служить та яку посаду обіймає YARMAK?

Нагадаємо, що 19 липня YARMAK виступив на Atlas Festival, а перед тим завітав на пресконференцію, де розповів про свою службу. Репер є командиром DARKNODE – технологічного підрозділу 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Ми вже четвертий місяць є найкращим підрозділом із перехоплення повітряних цілей серед усіх підрозділів Сил оборони України. Ми добре розуміємося на цьому та чітко усвідомлюємо, яка зараз ситуація. Вона насправді досить складна не лише в Україні – це виклик не тільки для нас, а й для всього світу", – сказав військовослужбовець.