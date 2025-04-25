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Show24 Телешоу Учасниця "Супер топмодель по-українськи" Олександра Литвин вийшла заміж у США
25 квітня, 13:19
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Учасниця "Супер топмодель по-українськи" Олександра Литвин вийшла заміж у США

Марія Примич
Основні тези
  • Учасниця шоу "Супер топмодель по-українськи" Олександра Литвин вийшла заміж.
  • Пара розписалася в Центральному парку Нью-Йорка в колі близьких друзів. 

Учасниця реаліті-шоу "Супер топмодель по-українськи" Олександра Литвин вийшла заміж за коханого Тимура. Пара одружилася днями в Нью-Йорку.

Олександра опублікувала фотографії з обранцем в інстаграмі, передає Show 24. Вона також поділилась подробицями весілля. 

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Олександра Литвин розповіла, що вони з Тимуром розписалися в Центральному парку в Нью-Йорку. Вона зазначила, що поряд були тільки близькі друзі. Дівчина додала, що весілля було таким, про яке вона мріяла.

Просте, спокійне, але з великою історією спогадів,
– написала Литвин. 

Олександра Литвин вийшла заміж / Скриншот з інстаграму

Пара також влаштувала романтичну фотосесію. На деяких фото Олександра та Тимур позують з сином. Литвин вперше стала мамою в лютому 2024 року. Пара назвала хлопчика Девідом

Вчора я одружилася зі своїм найкращим другом, моїм найбільшим коханням, моїм усім світом,
– підписала фото Олександра Литвин. 

Олександра Литвин з чоловіком Тимуром / Фотограф Vladimir Chirin

Зазначимо, що Олександра Литвин та її обранець Тимур проживають у США, а саме в Маямі, як зазначено в інстаграмі дівчини. 

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