Учасниця "Супер топмодель по-українськи" Олександра Литвин вийшла заміж у США
- Учасниця шоу "Супер топмодель по-українськи" Олександра Литвин вийшла заміж.
- Пара розписалася в Центральному парку Нью-Йорка в колі близьких друзів.
Учасниця реаліті-шоу "Супер топмодель по-українськи" Олександра Литвин вийшла заміж за коханого Тимура. Пара одружилася днями в Нью-Йорку.
Олександра опублікувала фотографії з обранцем в інстаграмі, передає Show 24. Вона також поділилась подробицями весілля.
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Олександра Литвин розповіла, що вони з Тимуром розписалися в Центральному парку в Нью-Йорку. Вона зазначила, що поряд були тільки близькі друзі. Дівчина додала, що весілля було таким, про яке вона мріяла.
Просте, спокійне, але з великою історією спогадів,
– написала Литвин.
Пара також влаштувала романтичну фотосесію. На деяких фото Олександра та Тимур позують з сином. Литвин вперше стала мамою в лютому 2024 року. Пара назвала хлопчика Девідом.
Вчора я одружилася зі своїм найкращим другом, моїм найбільшим коханням, моїм усім світом,
– підписала фото Олександра Литвин.
Олександра Литвин з чоловіком Тимуром / Фотограф Vladimir Chirin
Зазначимо, що Олександра Литвин та її обранець Тимур проживають у США, а саме в Маямі, як зазначено в інстаграмі дівчини.
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