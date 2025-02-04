"Від*біться від мене": Олександр Терен різко звернувся до підписників Інни Бєлєнь

Сьогодні Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання. Після цього підписники дівчини почали писали ветеранові війни хейтерські коментарі, тому він записав до них звернення.

На тлі цього Олександр був змушений закрити коментарі під дописом, в якому повідомив про завершення стосунків з Інною. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Терена.

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Олександр Терен вийшов в істаграм-сторіс і звернувся до підписників Інни. Ролик він підписав коротко: "Від*біться від мене".

Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки, підписники Інни, ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони, образи вже дійсно перейшли всі межі, і мені це не подобається. Я намагаюсь і так з цим дуже довго боротися, і мені вдасться це зробити, повірте: з вами чи без вас,

– сказав він.

Ветеран війни підкреслив, що ніколи не ображав Бєлєнь, та поважає її як людину.

Тому те, що ви пишете, – це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним з тих, хто це написав,

– додав Олександр Терен.

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Інна Бєлєнь відповіла Олександру Терену

Інна Бєлєнь відреагувала за слова Терена. Вона стала на захист своїх підписників, зазначивши, що вони – свідомі, це люди, які "донатять, здають кров і реально змінюють це світ на краще", тому "їх не потрібно чіпати".

Я не буду ніяк це коментувати, особливо в поганому ключі, бо не збираюсь знецінювати свій власний вибір заради чиєїсь реакції. Мої люди залишаються зі мною, і я вдячна їм за це,

– наголосила Інна.

Інна Бєлєнь відреагувала на слова Олександра Терена / Скриншот з інстаграму

Варто зазначити, що чутки про розставання Терена та Бєлєнь почали ходити після того, як вони публічно посварилися через мовне питання. Інна після конфлікту поїхала до рідного Харкова, а Олександр залишився в Києві й зараз працює над свою другою книгою. Коли ж саме пара розійшлася – невідомо.