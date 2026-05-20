Раптово помер Олексій Саранчін – український джазовий піаніст та композитор

20 травня помер Олексій Саранчін – український музикант, джазовий піаніст та композитор. Йому було 54 роки.

Про смерть Саранчіна повідомили на фейсбук-сторінці Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра. Там розповіли, що музикант переніс раптовий важкий інсульт.

Лікарі до останнього боролися за життя Олексія Саранчіна. Близькі, колеги та друзі сподівалися на диво й вірили, що музиканту вдасться перемогли хворобу, але, на жаль, чоловік помер.

Сьогодні Україна втратила одного з найталановитіших джазових піаністів – Маестро, чиї пальці творили магію на клавішах. Його слухали, затамувавши подих, його поважали за безкомпромісний професіоналізм, його любили за щирість, доброту та світлу душу,

– йдеться у дописі.

У КМАМ імені Р. М. Глієра зазначили, що Саранчін був "віртуозним виконавцем, справжньою душею української музичної сцени, митцем із бездоганним художнім смаком та великим серцем".

Його внесок у розвиток джазового мистецтва є неоціненним, а його педагогічна та творча праця залишила глибокий слід у серцях колег, студентів і шанувальників,

– додали у навчальному закладі.

У КМАМ імені Р. М. Глієра подякували Олексію Тарасовичу за його творчість, спільні проєкти та теплі розмови. Колектив висловив співчуття родині та близьким музиканта.

Олексій Саранчін / Фото з фейсбуку КМАМ імені Р. М. Глієра

На смерть Олексія Саранчіна на своїй сторінці в інстаграмі відреагував Святослав Вакарчук.

Пішов в інший світ Олексій Саранчін. Прекрасний музикант. Слухаю вночі. Дякую за магію, Льоха,

– написав лідер гурту "Океан Ельзи".

Вакарчук відреагував на смерть Саранчіна / Скриншот з інстаграму музиканта

У гурті "Танок на майдані Конґо" зазначили, що грати з Саранчіним було "вищою насолодою та нагородою".

Що відомо про Олексія Саранчіна?