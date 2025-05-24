Паспорт у мене один, – Олексій Суханов різко відреагував на свій статус "іноагента" в Росії

Ведучого Олексія Суханова, який народився та виріс у Росії, занесли до реєстру "іноземних агентів" у країні-агресорці. Суханов, який зараз має український паспорт, відреагував.

Олексій Суханов розповів, що дізнався про цю новину від знайомих, які почали його вітати з новим статусом. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку ведучого.

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Як вказують у російських пропагандистських ЗМІ, Олексій Суханов потрапив до цього реєстру через публічне засудження війни Росії проти України, поширення начебто неправдивої інформації, а також негативні висловлювання про росіян.

У відповідь телеведучий опублікував картинку, на якій зобразив звання іноагента немов на медалі.

"Дякую! Наср*ти!" – відреагувала на цю новину моя подруга і вона мала рацію! Розумний зрозуміє, а решта – за російським кораблем, адже паспорт у мене один – паспорт України!

– написав Олексій Суханов.

Що відомо про Олексія Суханова