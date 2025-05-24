Олексій Суханов розповів, що дізнався про цю новину від знайомих, які почали його вітати з новим статусом. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку ведучого.
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Як вказують у російських пропагандистських ЗМІ, Олексій Суханов потрапив до цього реєстру через публічне засудження війни Росії проти України, поширення начебто неправдивої інформації, а також негативні висловлювання про росіян.
У відповідь телеведучий опублікував картинку, на якій зобразив звання іноагента немов на медалі.
"Дякую! Наср*ти!" – відреагувала на цю новину моя подруга і вона мала рацію! Розумний зрозуміє, а решта – за російським кораблем, адже паспорт у мене один – паспорт України!
– написав Олексій Суханов.
Що відомо про Олексія Суханова
- Олексій Суханов народився у Росії в сім'ї інженерів, навчався у Московському університеті. Його кар'єра почалась з радіо, а згодом Олексій почав працювати на телебаченні в різних програмах.
- У 2012 році Суханов став ведучим шоу "Говорить Україна". Через 2 роки він підтримав Революцію Гідності, а після початку російсько-української війни виїхав з Росії. Певний час він жив на дві країни – Україну і Латвію.
- У 2022 році Олексій Суханов отримав українське громадянство. Згодом ведучий зізнався, що "тихо позбувся" свого російського паспорта.