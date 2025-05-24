Алексей Суханов рассказал, что узнал об этой новости от знакомых, которые начали его поздравлять с новым статусом. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу ведущего.

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Как указывают в российских пропагандистских СМИ, Алексей Суханов попал в этот реестр из-за публичного осуждения войны России против Украины, распространения якобы ложной информации, а также негативных высказываний о россиянах.

В ответ телеведущий опубликовал картинку, на которой изобразил звание иноагента словно на медали.

"Спасибо! Наср*ть!" – отреагировала на эту новость моя подруга и она была права! Умный поймет, а остальные – за российским кораблем, ведь паспорт у меня один – паспорт Украины!

– написал Алексей Суханов.

Что известно об Алексее Суханове