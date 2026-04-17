Я невірний чоловік був, – зірка серіалу "КОД" зізнався, що зраджував першу дружину

Актор Олексій Суровцев відверто розповів про свій перший шлюб. Він зізнався, що зраджував дружину.

Суровцев поділився подробицями в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Першу дружину Олексія Суровцева звати Ольга. Вони одружилися у 2006 році, а вже через два роки розлучилися.

Я невірний чоловік був. Останній рік були зради. Цей шлюб важко назвати помилкою молодості. У мене було шалене кохання до неї. Я був пацаном у 21 рік. Був момент, що ми розставилися з нею через те, що, як казали мені її подруги, я пацан. Вона старша на рік була,

– розповів актор.

За словами Суровцева, у дружини з'явився інший чоловік, якому було близько 40 років. Актор припускає, що він був одружений.

Мене це підкосило. Це зробило мені дуже боляче. Я в той час продовжував працювати з її мамою, я це бачив. Пам'ятаю, як приходжу на її день народження і дарую три троянди – це те, що я міг собі дозволити, – і бачу, що у неї в кімнаті стоїть 100 (троянд – 24 Канал),

– пригадав Олексій.

Водночас актор наголосив, що не виправдовує свої зради.

Мені не вистачало тоді мудрості, дорослості. Той шлюб – це дуже дивна історія була. Було шалене кохання, ми розставалися, потім ми почали знову і я зробив пропозицію на всю Україну. Був конкурс "Містер мачо України 2005", фінал у Ялті, я його виграв і там зробив пропозицію,

– розповів він.

Суровцев додав, що у стосунках були проблеми. Проте, як зізнався чоловік, у нього не вистачало сміливості їх завершити, тому вирішив одружитися з Ольгою.

Олексій Суровцев зараз не підтримує зв'язок з колишньою дружиною, проте знає, що в Ольги загинув чоловік на війні, і вона має доньку. Актор додав, що жінка стала дуже віруючою людиною і, ймовірно, зараз проживає за кордоном.

