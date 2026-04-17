Show24 Українські зірки Я невірний чоловік був, – зірка серіалу "КОД" зізнався, що зраджував першу дружину
17 квітня, 15:36


Марія Примич
Основні тези
  • Олексій Суровцев зізнався, що зраджував першу дружину Ольгу, з якою одружився у 2006 році.
  • Актор розповів, що в житті дружини з'явився інший чоловік, що сильно вразило його.

Актор Олексій Суровцев відверто розповів про свій перший шлюб. Він зізнався, що зраджував дружину.

Суровцев поділився подробицями в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Читайте також Закохались в одне одного з першого погляду: неймовірна історія кохання подружжя Бекхемів

Першу дружину Олексія Суровцева звати Ольга. Вони одружилися у 2006 році, а вже через два роки розлучилися.

Я невірний чоловік був. Останній рік були зради. Цей шлюб важко назвати помилкою молодості. У мене було шалене кохання до неї. Я був пацаном у 21 рік. Був момент, що ми розставилися з нею через те, що, як казали мені її подруги, я пацан. Вона старша на рік була, 
– розповів актор.

За словами Суровцева, у дружини з'явився інший чоловік, якому було близько 40 років. Актор припускає, що він був одружений.

Мене це підкосило. Це зробило мені дуже боляче. Я в той час продовжував працювати з її мамою, я це бачив. Пам'ятаю, як приходжу на її день народження і дарую три троянди – це те, що я міг собі дозволити, – і бачу, що у неї в кімнаті стоїть 100 (троянд – 24 Канал), 
– пригадав Олексій.

Водночас актор наголосив, що не виправдовує свої зради.

Мені не вистачало тоді мудрості, дорослості. Той шлюб – це дуже дивна історія була. Було шалене кохання, ми розставалися, потім ми почали знову і я зробив пропозицію на всю Україну. Був конкурс "Містер мачо України 2005", фінал у Ялті, я його виграв і там зробив пропозицію, 
– розповів він.

Суровцев додав, що у стосунках були проблеми. Проте, як зізнався чоловік, у нього не вистачало сміливості їх завершити, тому вирішив одружитися з Ольгою.

Олексій Суровцев зараз не підтримує зв'язок з колишньою дружиною, проте знає, що в Ольги загинув чоловік на війні, і вона має доньку. Актор додав, що жінка стала дуже віруючою людиною і, ймовірно, зараз проживає за кордоном.

Що відомо про другий шлюб Олексія Суровцева?

  • Зі своєю нинішньою дружиною Ксенією Олексій Суровцев познайомився ще коли перебував у шлюбі з Ольгою, проте каже, що між ними були лише професійні стосунки.

  • Ксенія Суровцева – психологиня, багаторазова чемпіонка України з еротичного танцю.

  • Олексій та Ксенія перебували у шлюбі близько 12 років. У 2021 році актор оголосив про їхній розрив. Після цього він закрутив роман з Анною Скворцовою.

  • Під час повномасштабного вторгнення Олексій та Ксенія знову зійшлися. У вересні 2023 року вони одружилися вдруге.