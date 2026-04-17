Я невірний чоловік був, – зірка серіалу "КОД" зізнався, що зраджував першу дружину
- Олексій Суровцев зізнався, що зраджував першу дружину Ольгу, з якою одружився у 2006 році.
- Актор розповів, що в житті дружини з'явився інший чоловік, що сильно вразило його.
Актор Олексій Суровцев відверто розповів про свій перший шлюб. Він зізнався, що зраджував дружину.
Суровцев поділився подробицями в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Першу дружину Олексія Суровцева звати Ольга. Вони одружилися у 2006 році, а вже через два роки розлучилися.
Я невірний чоловік був. Останній рік були зради. Цей шлюб важко назвати помилкою молодості. У мене було шалене кохання до неї. Я був пацаном у 21 рік. Був момент, що ми розставилися з нею через те, що, як казали мені її подруги, я пацан. Вона старша на рік була,
– розповів актор.
За словами Суровцева, у дружини з'явився інший чоловік, якому було близько 40 років. Актор припускає, що він був одружений.
Мене це підкосило. Це зробило мені дуже боляче. Я в той час продовжував працювати з її мамою, я це бачив. Пам'ятаю, як приходжу на її день народження і дарую три троянди – це те, що я міг собі дозволити, – і бачу, що у неї в кімнаті стоїть 100 (троянд – 24 Канал),
– пригадав Олексій.
Водночас актор наголосив, що не виправдовує свої зради.
Мені не вистачало тоді мудрості, дорослості. Той шлюб – це дуже дивна історія була. Було шалене кохання, ми розставалися, потім ми почали знову і я зробив пропозицію на всю Україну. Був конкурс "Містер мачо України 2005", фінал у Ялті, я його виграв і там зробив пропозицію,
– розповів він.
Суровцев додав, що у стосунках були проблеми. Проте, як зізнався чоловік, у нього не вистачало сміливості їх завершити, тому вирішив одружитися з Ольгою.
Олексій Суровцев зараз не підтримує зв'язок з колишньою дружиною, проте знає, що в Ольги загинув чоловік на війні, і вона має доньку. Актор додав, що жінка стала дуже віруючою людиною і, ймовірно, зараз проживає за кордоном.
Що відомо про другий шлюб Олексія Суровцева?
Зі своєю нинішньою дружиною Ксенією Олексій Суровцев познайомився ще коли перебував у шлюбі з Ольгою, проте каже, що між ними були лише професійні стосунки.
Ксенія Суровцева – психологиня, багаторазова чемпіонка України з еротичного танцю.
Олексій та Ксенія перебували у шлюбі близько 12 років. У 2021 році актор оголосив про їхній розрив. Після цього він закрутив роман з Анною Скворцовою.
Під час повномасштабного вторгнення Олексій та Ксенія знову зійшлися. У вересні 2023 року вони одружилися вдруге.