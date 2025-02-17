Пішов з життя заслужений артист України Олексій Заворотній

У віці 76 років помер заслужений артист України Олексій Заворотній – актор, письменник та театральний діяч. Він був визначною постаттю в українському театральному мистецтві.

Сумну звістку про смерть Олексія Тимофійовича оприлюднила депутатка Рівненської міської ради. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Галини Кульчинської.

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Так, про смерть Олексія Заворотнього стало відомо 16 лютого 2025 року.

Актор, "Заслужений артист України", поет, драматург. Щира українська душа, яка так вболівала за Україну. Вічний вам спокій у царстві небесному, пане Олексію. Дякуємо, що були з нами. Ми пам'ятатимемо,

– підкреслила Галина Кульчинська.

Також вона поширила чорно-біле фото Заворотнього.

Що відомо про Олексія Заворотнього