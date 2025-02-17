Сумну звістку про смерть Олексія Тимофійовича оприлюднила депутатка Рівненської міської ради. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Галини Кульчинської.
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Так, про смерть Олексія Заворотнього стало відомо 16 лютого 2025 року.
Актор, "Заслужений артист України", поет, драматург. Щира українська душа, яка так вболівала за Україну. Вічний вам спокій у царстві небесному, пане Олексію. Дякуємо, що були з нами. Ми пам'ятатимемо,
– підкреслила Галина Кульчинська.
Також вона поширила чорно-біле фото Заворотнього.
Що відомо про Олексія Заворотнього
- Він народився в селищі Сахновщина на Харківщині, а в підлітковому віці вступив до Харківського інституту мистецтв на акторський факультет.
- Заворотній зіграв понад 200 ролей у театрах Запоріжжя, Львова та Рівного.
- На додаток до своєї акторської кар'єри, Олексій заснував кілька театрів, зокрема Народний театр "Ярило", а також експериментальні студентські театри "Світовид" і "Чародій" і шкільні театри "Мельпоменята" й "Ліцеїст".
- Він також є досвідченим драматургом, поетом і сценаристом, його твори ставлять у різних містах України. Зокрема, п'єсу "Голодомор тридцятих".
- До того ж відомом, що Олексій був режисером-постановником фільмів "Назар Стодоля", "Поліська повстанка", "Щоб люди знали правду…" та інших.
- З 2001 року він обіймав посаду професора Рівненського державного гуманітарного університету.
- Досягнення Олексія Тимофійовича принесли йому звання заслуженого артиста України. До того ж він був почесним членом Спілки театральних діячів та Національної спілки письменників України.
- Він також отримав престижну премію імені Лесі Українки, серед інших нагород, і є автором понад 30 наукових праць та підручників.