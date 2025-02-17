Печальную весть о смерти Алексея Тимофеевича обнародовала депутат Ровенского городского совета. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Галины Кульчинской.
Важно Не сдержали эмоций: как украинские звезды отреагировали на триумф "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA
Так, о смерти Алексея Заворотнего стало известно 16 февраля 2025 года.
Актер, "Заслуженный артист Украины", поэт, драматург. Искренняя украинская душа, которая так болела за Украину. Вечный вам покой в царстве небесном, Алексей. Спасибо, что были с нами. Мы будем помнить,
– подчеркнула Галина Кульчинская.
Также она распространила черно-белое фото Заворотнего.
Что известно об Алексее Заворотнем
- Он родился в поселке Сахновщина в Харьковской области, а в подростковом возрасте поступил в Харьковский институт искусств на актерский факультет.
- Заворотний сыграл более 200 ролей в театрах Запорожья, Львова и Ровно.
- В дополнение к своей актерской карьере, Алексей основал несколько театров, в частности Народный театр "Ярило", а также экспериментальные студенческие театры "Свитовид" и "Чародей" и школьные театры "Мельпоменята" и "Лицеист".
- Он также является опытным драматургом, поэтом и сценаристом, его произведения ставят в разных городах Украины. В частности, пьесу "Голодомор тридцатых".
- К тому же известным, что Алексей был режиссером-постановщиком фильмов "Назар Стодоля", "Полесская повстанка", "Чтобы люди знали правду..." и других.
- С 2001 года он занимал должность профессора Ровенского государственного гуманитарного университета.
- Достижения Алексея Тимофеевича принесли ему звание заслуженного артиста Украины. К тому же он был почетным членом Союза театральных деятелей и Национального союза писателей Украины.
- Он также получил престижную премию имени Леси Украинки, среди других наград, и является автором более 30 научных работ и учебников.