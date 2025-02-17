Печальную весть о смерти Алексея Тимофеевича обнародовала депутат Ровенского городского совета. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Галины Кульчинской.

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Так, о смерти Алексея Заворотнего стало известно 16 февраля 2025 года.

Актер, "Заслуженный артист Украины", поэт, драматург. Искренняя украинская душа, которая так болела за Украину. Вечный вам покой в царстве небесном, Алексей. Спасибо, что были с нами. Мы будем помнить,

– подчеркнула Галина Кульчинская.

Также она распространила черно-белое фото Заворотнего.

Что известно об Алексее Заворотнем