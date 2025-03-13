Олена Кравець неочікувано розповіла, що змінила вид своєї діяльності й зізналася, чим займається

Українська акторка та ведуча Олена Кравець поділилася, що дещо змінила рід своєї діяльності. Зараз вона опановує нову професію.

Знаменитість навіть розсекретила, чим саме займається. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

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З'ясувалося, що акторка вирішила спробувати себе в письменництві.

Я пішла на письменницькі курси і потрошку пишу. Кожного тижня я маю видавати два тексти, і вони одночасно є вправами. Я тренуюсь писати в різних методах. Мені це подобається. До речі, це дуже терапевтично. Це одночасно і щоденник, і як будь-яка письмова, паперова робота,

– розповіла Кравець.

Вона навіть натякнула на можливість видання власної книги новел у майбутньому.

Що цікаво, Кравець вже зробила перший крок у цьому напрямку – у своєму телеграм-каналі вона опублікувала аудіоверсію новели під назвою "Яка я жінка?", яку сама й начитала.

Що відомо про кар'єру Олени Кравець

Акторка близько 25 років на студії "Квартал 95", проте після початку повномасштабного вторгнення Олена Кравець пішла з "Кварталу".

Я внутрішньо перестала бути про розваги. Інша відбулася прошивка. Це було ну дуже важке рішення. Трохи гордівлива історія, я зізнаюся. Типу я підводжу людей, кривджу. Але якщо я залишаюся, то я підводжу себе. Мені тоді треба було обрати себе,

– розповідала в одному з інтерв'ю артистка.

Після цього Кравець стала ведучою програми "Тихий вечір" на телеканалі "Дім". Однак згодом шоу закрили на тлі скандалу навколо державного фінансування, оскільки з'ясувалося, що на проєкт виділили понад 27 мільйонів гривень.

Згодом Олена разом зі своєю донькою на ютубі запустила подкаст "Вдома поговоримо", проте останній випуск був ще 3 місяці тому.

Також влітку 2024 року вона провела курс з володіння голосом та станом.