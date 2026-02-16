Олена Кравець показала сюрприз від чоловіка у День Валентина і вперше заговорила про його службу

Олена Кравець у День Валентина виступала зі своєю виставою у Дніпрі. Під час завершення виступу на акторку чекав приємний сюрприз від її чоловіка.

Зворушливим відео Олена Кравець поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Акторка зізналась, що не очікувала побачити чоловіка на виставі.

Дивіться також Україна звучить впевнено й красиво, – Терен вразив танцем на благодійному балу у Відні

Олена Кравець показала момент з завершення вистави, коли вона приймала квіти від шанувальників. Раптом на сцену вийшов її чоловік Сергій. Акторка не приховувала, що була шокована побачити коханого.

Також Кравець вперше сказала, що її чоловік служить. Раніше акторка не розповідала, чим зараз займається Сергій, тож невідомо, коли він долучився до Сил Оборони.

Я не розумію нічого, адже він в іншому місті служить! Тут він каже, що приїхав буквально на виставу і назад. Побачитись зі мною 14 лютого. Розревілась, – написала акторка.

Чоловік Олени Кравець зробив сюрприз: відео

Олена Кравець не стримала емоцій. Відео зворушило й користувачів мережі.

"Який гарний сюрприз";

"Це так зворушливо";

"Плачу";

"Щоб таких чудових сюрпризів було більше";

"Це було неймовірно! Так міг вчинити тільки люблячий чоловік! Хай Бог береже вашу родину".

Що відомо про шлюб Олени Кравець?