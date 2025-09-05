Українська блогерка Олена Мандзюк вперше відверто розповіла, чому погодилася на зустріч з одіозною Анною Алхім, з якою мала публічну перепалку. Вона зізналася, що довго вагалася, але все ж ризикнула.

Як наслідок, Мандзюк зробила для себе несподівані висновки. Про них вона ексклюзивно розповіла для Show 24.

Так, Олена поділилася, що погодилася на зустріч з Анною Алхім та Раміною Есхакзай, щоб поставити крапку в суперечці, а не продовжувати сварку публічно.

Коли конфлікт уже був на піку, до мене звернулась Раміна і сказала: "Слухай, має ж бути якесь розв'язання цієї проблеми. Не можна ж просто постійно лити бруд одна на одну. Давай якось це вирішимо. От ви зустрінетеся, поговорите". Я довго думала, ми обговорювали, які мають бути умови. Я зважила всі ризики, розуміла, що мене будуть хейтити. У мене була мета знайти розв'язання цієї проблеми, не сваритися і когось ображати, тому ми пішли на інтерв'ю,

– пояснила блогерка.

І додала, що після виходу відео з нею та Алхім, отримала багато хейту.

Ти ніколи не зробиш правильний вибір – пішла б я на інтерв'ю чи ні. Я говорила спокійно, нормально, як спілкуюсь зазвичай. Людям це не сподобалось. Вони, напевно, хотіли, щоб я посилала, билася і кидалася,

– зазначила Олена.

Утім Мандзюк наголосила, що ця розмова дала їй цінний досвід, хоча зустрічатися з подібними опонентами більше не планує. "Є категорія людей, яким неможливо щось пояснити, тому що вони мають своє бачення. Поки їх власний досвід не навчить, нічого не відбудеться", – переконана інфлюенсерка.

Чому виник конфлікт між Оленою Мандзюк та Анною Алхім?