Олена Мандзюк розповіла, як подружилася з Тереном, та висловилася про хейт в його бік
- Блогерка Олена Мандзюк подружилася з ветераном війни Олександром Тереном ще до його участі в шоу "Холостяк".
- Вони підтримували зв'язок під час зйомок шоу та допомагали одне одному у волонтерських проєктах, а після "Холостяка" стали ще ближчими друзями.
Блогерка Олена Мандзюк розповіла, як подружилася з ветераном війни Олександром Тереном. Вони почалися спілкуватися ще до того, як він взяв участь у 13 сезоні реаліті-шоу "Холостяк".
Мандзюк пригадала, що Терен надіслав їй "вогник", однак ветеран війни стверджує, що блогерка першою підписалася на нього. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.
До речі Олександр Терен відклав відкриття бізнесу та назвав причину такого рішення
Після цього Олена Мандзюк та Олександр Терен почали спілкуватися. Вони підтримували зв'язок й під час зйомок шоу "Холостяк", зустрічалися на різних заходах у Києві та допомагали одне одному у волонтерських проєктах. Однак блогерка та ветеран війни більше здружилися після завершення реаліті-шоу.
Коли в нього певні негаразди почали ставатися. Навіть під час проєкту, коли хейт підіймався. Його команда абсолютно не працювала над тим, щоб цей хейт якось приглушити, збавити. І я дивилася, я була шокована. Тому що це вибухало нізвідки, а я знаю, що ця людина абсолютно не така,
– поділилась Мандзюк.
Блогерка допомагала Терену вибудовувати стратегії, аби призупинити хейт. Вона намагалася підтримати чоловіка, адже каже, що в той момент від нього "ніби всі відвернулися".
Інтерв'ю з Оленою Мандзюк: дивіться відео онлайн
Олександра Терена та Олену Мандзюк запідозрили у романі
- Нагадаємо, раніше у мережі пліткували про роман Олександра Терена та Олени Мандзюк, адже вони відпочивали на Кіпрі в один час. Пізніше блогерка підтвердила, що вони щодня бачилися у відпустці, але наголосила, що любить ветерана війни як друга та має чоловіка, з яким хоче будувати стосунки.
- Такі чутки з'явилися одразу після того, як Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання.