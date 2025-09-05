Нещодавно українська блогерка Олена Мандзюк опинилася в центрі гучного скандалу. Проти неї відкрили кримінальне провадження за заявою народного депутата Олексія Гончаренка.

Поліція почала розслідування за фактом можливого розпалювання ворожнечі. У відповідь Мандзюк заявила, що розглядає варіант подати зустрічну заяву проти політика – за наклеп і перекручення її слів. В ексклюзивному коментарі Show 24 блогерка поділилася, чи вже звернулася до правоохоронців.

За словами Олени, вона консультувалася зі своєю адвокаткою щодо можливого позову, але поки не впевнена, чи це матиме сенс. Тому наразі жодних рішень не ухвалювала.

Я хочу, щоб зараз провели розслідування щодо моєї справи – таке, як воно має бути. Щоб у народного депутата не було причин маніпулювати такою гострою темою і тиснути на мене фінансово, психологічно. Я хочу, щоб чесно вирішили, чи дійсно я порушила закон України, що проти мене потрібно було відкривати кримінальне провадження, чи це хвора фантазія Гончаренка,

– зазначила Мандзюк.

Повне інтерв'ю з Оленою Мандзюк читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Чому виник скандал між Мандзюк і Гончаренком?