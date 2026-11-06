Спадковість – річ безжальна, – Олена Мозгова зворушила рідкісними фото мами в день її 72-річчя

Українська продюсерка Олена Мозгова зворушливо привітала свою маму Віолетту з 72-річчям.

З цієї нагоди вона показала у фейсбуці архівні та свіжі фото, а також присвятила найріднішій людині дуже теплий допис.

Так, вдова легендарного композитора Миколи Мозгового святкує день народження 6 листопада. Олена зізналася, що з роками почала дивитися на маму зовсім по-іншому – бачити в ній не лише захисницю, а й неймовірну особистість.

Я бачу жінку. Красиву, складну, сильну, іноді категоричну, завжди справжню. Жінку, яка ніколи не потребувала чужого дозволу бути собою,

– зазначила продюсерка.

Також Мозгова з гумором додала, що з часом помічає в собі дедалі більше маминих рис.

У жестах, інтонаціях, реакціях, у впертості... Тепер доводиться визнати: спадковість – річ безжальна, але в нашому випадку досить щедра,

– написала Олена.

Вона побажала мамі міцного здоров'я, внутрішнього спокою, подорожей і радості. А ще зізналася, що дуже пишається нею і сильно любить.

Якщо в дитинстві я дивилася на тебе із захопленням, бо ти була моєю мамою, то сьогодні я захоплююся тобою ще й тому, що розумію, якою непересічною жінкою мені пощастило називати маму. Яке ж це щастя, що саме ти – моя мама,

– додала Мозгова.

Олена Мозгова показала фото з мамою / Світлини з фейсбуку продюсерки

До речі, також 6 листопада святкує день народження старша донька Тоні Матвієнко. Співачка теж ніжно привітала дівчину зі святом.