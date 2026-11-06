Захоплююся тобою, – Тоня Матвієнко показала рідкісні фото доньки, якій виповнилося 28 років

З цієї нагоди зіркова мама опублікувала в інстаграмі її фото та присвятила доньці зворушливе привітання.

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Тоня Матвієнко зізналася, що дуже пишається донькою, захоплюється нею та радіє, що саме Уляна вперше подарувала їй відчуття материнства. Співачка побажала іменинниці здійснення мрій, успіхів у всіх починаннях і, найголовніше, щастя.

Я не просто пишаюся тобою – я захоплююся тобою, рівняюся на тебе і безмежно щаслива бути твоєю мамою. Я так хочу, щоб у тебе все виходило, щоб усі твої мрії здійснювалися. І я навіть не сумніваюся, що так і буде, бо ти неймовірна. Люблю тебе більше, ніж здатні сказати будь-які слова– написала артистка.

До привітання Тоня Матвієнко додала цілу серію світлин. На частині фотографій Уляна позує сама, а на інших – разом із мамою та молодшою сестрою Ніною, яка народилася у шлюбі співачки з Арсеном Мірзояном.

Раніше Тоня Матвієнко також розповідала про зміни в особистому житті старшої доньки: Уляна заручилася зі своїм коханим.