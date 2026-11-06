Наследственность – вещь безжалостная, – Елена Мозговая растрогала редкими фото мамы в день её 72-летия

По этому случаю она опубликовала в фейсбуке архивные и свежие фото, а также посвятила самому близкому человеку очень теплый пост.

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Так, вдова легендарного композитора Николая Мозгового отмечает день рождения 6 ноября. Елена призналась, что с годами стала смотреть на маму совсем по-другому – видеть в ней не только защитницу, но и невероятную личность.

Я вижу женщину. Красивую, сложную, сильную, иногда категоричную, всегда настоящую. Женщину, которая никогда не нуждалась в чьем-то разрешении быть собой– отметила продюсер.

Также Мозговая с юмором добавила, что со временем замечает в себе все больше маминых черт.

В жестах, интонациях, реакциях, в упрямстве... Теперь приходится признать: наследственность – вещь безжалостная, но в нашем случае довольно щедрая– написала Елена.

Она пожелала маме крепкого здоровья, внутреннего спокойствия, путешествий и радости. А еще призналась, что очень гордится ею и сильно любит.

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Если в детстве я смотрела на тебя с восхищением, потому что ты была моей мамой, то сегодня я восхищаюсь тобой еще и потому, что понимаю, какую незаурядную женщину мне посчастливилось называть мамой. Какое же это счастье, что именно ты – моя мама– добавила Мозговая.

Елена Мозговая показала фото с мамой / Фотографии из фейсбука продюсера

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Кстати, еще 6 ноября отмечает день рождения старшая дочь Тони Матвиенко. Певица тоже нежно поздравила девушку с праздником.