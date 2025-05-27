Олена Шоптенко розповіла, чи підтримує зв'язок з ексчоловіком Дікусаром, який воює в ЗСУ
- Олена Шоптенко підтримує колишнього чоловіка Дмитра Дікусара, який воює в ЗСУ, вони інколи спілкуються.
Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар, який зараз у ЗСУ, – колишнє подружжя. Танцівниця розповіла, чи продовжують вони підтримувати зв'язок.
Олена Шоптенко зізналась, що продовжує підтримувати колишнього чоловіка. Про це пише Show 24 з посиланням на програму "Тур зірками".
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Танцівниця поділилась, що дуже поважає Дмитра Дікусара. Вони спілкуються нечасто, але завжди вітають одне одного з днем народження.
Досить рідко, але ми спілкуємося. Ми обов'язково вітаємо одне одного з днем народження. Звісно, що з певних причин я не можу активно цікавитися його життям, але я його підтримую і дуже-дуже поважаю,
– поділилась Олена Шоптенко.
Нагадаємо, між Оленою Шоптенко та Дмитром Дікусаром почалися стосунки у 2012 році. Через рік пара зіграла весілля. Однак у 2016 пара розлучилась.
З початку повномасштабної війни Дмитро Дікусар став на захист України. Він рідко виходить на зв'язок та майже не розповідає про службу. Крайній допис захисника був жартівливим – Дікусар іронічно відповів на запитання журналіста про відсутність костюма у Володимира Зеленського під час зустрічі з Дональдом Трампом.