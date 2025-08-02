Відома українська хореографиня Олена Шоптенко поділилася історією, яку раніше майже ніхто не чув. Вона розповіла про щедрий подарунок, який отримала від подружжя Зеленських.

Сталося це після того, як Володимир Зеленський разом з Оленою Шоптенко перемогли у шоу "Танці з зірками". Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Як виявилися, саме завдяки фінансовій допомозі Зеленських Шоптенко змогла взяти участь у престижних змаганнях з танців.

Він (Володимир Зеленський – 24 Канал) тоді допоміг мені з партнером поїхати на Чемпіонат світу зі спортивних бальних танців в Італію, де ми, відповідно, взяли перше місце,

– розповіла Олена.

Інтерв'ю з Оленою Шоптенко: дивіться відео онлайн

Що відомо про участь Шоптенко та Зеленського у "Танцях з зірками"?

Олена і Володимир стали учасниками першого сезону шоу у 2006 році. У проєкті тоді змагалися 10 зіркових пар, а переможців обирали глядачі голосуванням.

Головними суперниками Олени Шоптенко та Володимира Зеленського були Наталія Могилевська та Влад Яма. Та у фіналі саме Олена з Володимиром здобули перемогу.

Шоптенко згадує, що з партнером вони одразу знайшли спільну мову. Зеленський, за її словами, дослухався до порад, був щирим і вдячним, а вона, зі свого боку, теж багато чого навчилася у нього.

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