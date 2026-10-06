Олена Шоптенко розповіла, як її син сприйняв вітчима-австрійця: "Були змішані почуття"

Українська хореографка Олена Шоптенко, яка нещодавно повідомила про своє третє заміжжя, поділилася новими подробицями особистого життя. Зірка відверто розповіла, як її 8-річний син Олексій відреагував на весілля та чи легко прийняв нового обранця мами.

За словами танцівниці, хлопчик має чудові стосунки з Крістіаном, проте спочатку в нього були змішані почуття щодо маминого шлюбу. Олена пояснила у своєму Instagram, що це було пов'язано з природним дитячим страхом.

Попри те, що в Олексія з моїм чоловіком просто неймовірно класні стосунки, все одно в сина були змішані почуття щодо нашого весілля. Однак я розумію, чому саме так, бо це все ж таки пов'язано зі страхом втратити мамину увагу та любов,

– зізналася зірка.

Щоб заспокоїти дитину, Шоптенко багато спілкувалася з сином, пояснюючи всі зміни у їхньому житті. Відверті бесіди допомогли хлопчику швидко подолати ці переживання.

Хоча я простими словами пояснювала, простими розмовами і досить швидко цей страх забрали, і зараз ми розуміємо, що є ще одна людина, яка любить нас, і ми її також любимо,

– додала танцівниця.

Олена Шоптенко / фото з інстаграму

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко була у шлюбі з підприємцем Олексієм Івановим, від якого і народила сина. На початку жовтня 2026 року танцівниця приголомшила новиною, що втретє вийшла заміж. Її обранцем став австрієць Крістіан Кайрос. Нещодавно зірка показувала кадри з їхнього весілля, де вони поєднали українські та австрійські традиції.



