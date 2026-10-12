Світлицька розкрила, які стосунки в Цимбалюка з її доньками та пояснила, чому вони живуть окремо

Українська акторка Олена Світлицька розкрила подробиці своїх стосунків з актором Тарасом Цимбалюком.

У коментарі для програми "Ближче до зірок" вона розповіла про спілкування коханого з її доньками від першого шлюбу. Також артистка пояснила, чому вони з Тарасом поки не живуть разом.

Олена розповіла, що Цимбалюк уже знайшов спільну мову з її дітьми. Актор охоче проводить час із десятирічною Вірою та п'ятирічною Марійкою.

Тарас дружить з ними, товаришує. Вони постійно грають в PlayStation. В них оце особливо з Вірою. Марійка теж хотіла б потрапити в їхню "тусовку", але поки що в неї це не дуже виходить. От з Марійкою в них взагалі якийсь особливий свій вайб. Вона його дуже любить, зізнається йому постійно в любові,

– поділилася акторка.

Водночас Олена наголосила, що наразі не перекладає на коханого відповідальність за виховання доньок.

Олена Світлицька з доньками / Фото з інстаграму акторки

Окремо Світлицька поділилася своїм поглядом на те, як мають будуватися стосунки між її коханим і дітьми.

Знаєте, завжди говорять, що в першу чергу чоловік має знайти спільну мову з дітьми, якщо у жінки є діти. Ну, але ж це не так. Я ж будую стосунки з ним, він будує стосунки зі мною. Мої діти, вони все одно колись виростуть і почнуть будувати своє життя. А я залишуся з чоловіком. Він будує стосунки не з моїми дітьми,

– пояснила акторка.

Чому Світлицька та Цимбалюк живуть окремо

Акторка також розповіла, що вони з Цимбалюком поки не мешкають під одним дахом. За її словами, вони проводять час як у неї, так і в нього вдома. Такий формат стосунків її цілком влаштовує.

Зараз акторка не приховує своїх почуттів до коханого у публічних коментарях. Вона назвала Цимбалюка вірним чоловіком і зізналася, що не ревнує його до шанувальниць. На думку Олени, між ними особливий зв'язок, який не повториться з іншою людиною.

Він такий однолюб, таких ще треба пошукати. Ловелас тільки для мене. Для мене це найкращий чоловік, який може бути для тієї Оленки сформованої, яка є зараз,

– додала акторка.

Світлицька також розповіла, що Цимбалюк часто тішить її квітами, подарунками та пропозиціями спільних подорожей. За словами акторки, коханий сам проявляє ініціативу й не потребує додаткових прохань чи натяків, що для неї дуже цінно.

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Раніше і сам Тарас Цимбалюк висловився про стосунки з Оленою Світлицькою.