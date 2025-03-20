Відома акторка зі сльозами заговорила про розлучення з чоловіком: чи є шанс на примирення

Акторка Олена Світлицька близько двох місяців тому повідомила, що розлучається з чоловіком. Зірка розповіла про стосунки з колишнім і зізналась, чи розірвала шлюб офіційно.

Олена Світлицька повідомила, що досі не розлучилась з чоловіком Миколою. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Акторка поділилась, що в день, коли їхні стосунки завершились, вона відчувала спустошення. Та зараз жінка не відкидає, що розлучення може стати шансом не тільки для неї, але й для її відносин з чоловіком.

В останній день були розчарування, розбиті очікування. Думаю, це крок уперед. І, можливо, це крок уперед в наших стосунках. Все може бути. Зараз ми спілкуємося набагато краще. Відновилася повага,

– розповіла Олена Світлицька.

Зірка зауважила, що подружжя ще не подало заяву на розлучення. Однак чоловік вважає, що у будь-якому випадку варто розірвати шлюб.

"Микола ще досі не відніс заяву. Він каже, що треба довести цю справу до кінця й ми маємо розлучитися. Але якщо колись вдасться зійтися, то вдасться", – сказала Світлицька.



Олена Світлицька не стримала сліз / Скриншот з відео

Олена Світлицька про розлучення з чоловіком

Акторка розповіла про те, що могло стати причиною розлучення з чоловіком. Це відсутність часу удвох і те, що Олена брала надто багато обов'язків на себе.

"Останні місяці нам було дуже складно разом. Ми аналізували, що ми настільки були зациклені на дітях, нескінченному графіку, що ніколи не було часу побути вдвох... Я казала, що "я все сама", брала багато відповідальності на себе, фінансових обов'язків. Не давала йому можливості бути захисником, вирішувати. А зараз нам вдається це робити", – зазначила Світлицька.

Зазначимо, що українська акторка Олена Світлицька оголосила про розлучення з чоловіком Миколою у січні цього року. Пара була у стосунках понад 10 років, вони виховують дітей.