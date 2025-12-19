Олена Тополя зробила неочікувану заяву після розлучення з чоловіком: "Відпочинок разом буде"
- Олена і Тарас Тополі оголосили про розлучення після 12 років шлюбу, але планують залишатися хорошими батьками для своїх трьох дітей.
- Пара вирішила разом поїхати у відпустку в гори, і завчасно врегулювала майнові питання та питання фінансового утримання дітей.
На початку грудня Тарас та Олена Тополі несподівано для всіх оголосили про розлучення. Артисти були разом понад 12 років.
Через декілька тижнів після цього Олена висловилась про розрив з чоловіком і зізналася, чи підтримуються вони зараз зв'язок. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".
Співачка наголосила, що вони з Тарасом роблять все для того, щоб залишитись хорошими батьками й щоб їхнє розлучення не вплинуло погано на синів та доньку.
Для довідки! У подружжя є троє спільних дітей: сини Роман і Марко та донька Марія.
Незабаром родина поїде разом у відпустку в гори. Інші подробиці про розрив Олена Тополя вирішила не розкривати.
Думаю, що стається так, як має статися. От я не можу й не хочу коментувати. Ми все написали, все сказали, ми з дітками разом. Тобто ми як батьки нікуди не поділися – ми максимально стараємося комунікувати. У нас і відпочинок разом буде,
– сказала виконавиця.
Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн
Зауважимо, що про розлучення Олени й Тараса Тополі стало відомо 1 грудня з фейсбуку співака, а 3 грудня Тополя подав заяву до суду на розлучення.
Що раніше Олена і Тарас Тополі говорили про розлучення?
Пара стверджує, що це було зважене рішення для них обох.
"З відповідальністю і любов'ю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. З однаковою відповідальністю за їх майбутнє, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох, як від батьків", – писав Тарас Тополя.
Олена з чоловіком завчасно врегулювала майнові питання та питання подальшого фінансового утримання дітей.