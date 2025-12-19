Олена Тополя зробила неочікувану заяву після розлучення з чоловіком: "Відпочинок разом буде"

На початку грудня Тарас та Олена Тополі несподівано для всіх оголосили про розлучення. Артисти були разом понад 12 років.

Через декілька тижнів після цього Олена висловилась про розрив з чоловіком і зізналася, чи підтримуються вони зараз зв'язок. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".

Співачка наголосила, що вони з Тарасом роблять все для того, щоб залишитись хорошими батьками й щоб їхнє розлучення не вплинуло погано на синів та доньку.

Для довідки! У подружжя є троє спільних дітей: сини Роман і Марко та донька Марія.

Незабаром родина поїде разом у відпустку в гори. Інші подробиці про розрив Олена Тополя вирішила не розкривати.

Думаю, що стається так, як має статися. От я не можу й не хочу коментувати. Ми все написали, все сказали, ми з дітками разом. Тобто ми як батьки нікуди не поділися – ми максимально стараємося комунікувати. У нас і відпочинок разом буде,

– сказала виконавиця.

Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що про розлучення Олени й Тараса Тополі стало відомо 1 грудня з фейсбуку співака, а 3 грудня Тополя подав заяву до суду на розлучення.

Що раніше Олена і Тарас Тополі говорили про розлучення?