Олена Тополя розсекретила свій заробіток на музиці та скільки тисяч доларів витрачає на життя

У розмові артистка вперше назвала свої орієнтовні доходи з музики та суму, з якої стартує її приватний виступ. Вона також озвучила, скільки, за її словами, витрачає щомісяця на базові потреби. Деталі виявилися значно конкретнішими, ніж могли очікувати прихильники.

Олена Тополя відверто описала, як зараз працює її музична економіка, і назвала суми, які раніше зазвичай залишалися за лаштунками. В інтервʼю Аліні Доротюк вона пояснила, що дохід від пісень залежить не лише від популярності треку, а й від умов контракту та витрат на кожен новий реліз.

За словами співачки, нині вона працює з Tower Records і отримує близько 43% з кожної сотні. Водночас артистка наголосила, що це ще не той рівень, на який хотілося б вийти, адже все вирішує те, як "піде" пісня, а на її запуск потрібні чималі вкладення.

Я забираю близько 43% відсотків. Це непогано, але не так, як хотілось би. Все залежить від того, як піде пісня. Кожен реліз потребує величезних вкладень. І не завжди є такі ресурси,

– поділилася артистка.

Окремо Доротюк згадала трек "Хочеш", який вийшов два роки тому разом із Дібровою. Композиція вже зібрала понад 44 мільйони прослуховувань, а заробіток від неї, за словами артистки, вони ділять навпіл. На запитання про суму співачка припустила, що йдеться про понад 20 тисяч доларів.

DIBROVA & ОЛЕНА ТОПОЛЯ – Хочеш – дивитися кліп онлайн:

Не менш конкретно артистка відповіла і про приватні виступи. Мінімальна вартість корпоративу, за її словами, стартує з 5 тисяч доларів, а фінальна ціна залежить від кількості пісень, тривалості концерту, складу музикантів, технічного райдеру, місця проведення та навіть від того, скільки днів потрібно бути на виїзді.

Мінімум від 5 тисяч доларів. Ціна залежить від тривалості виступу, від кількості музикантів, від беклайну, від райдеру, від того, де і куди треба їхати, скільки днів там перебувати,

– розсекретила заробіток з корпоративів Олена Тополя.

Олена Тополя / фото з інстаграму

Також Олена Тополя назвала суму своїх базових витрат на місяць. У спокійний період, за її словами, їй потрібно щонайменше 6 тисяч доларів, і це лише особисті витрати.

У такий досить спокійний місяць – щонайменше 6 тисяч доларів я витрачаю особисто на себе,

– зазначила конкретну суму артистка.

До речі, в цьому ж інтервʼю Олена Тополя зізналася в експериментах на відео та розповіла, що їй довелося спробувати вперше.