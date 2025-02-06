Від архітекторки до першої леді країни: що відомо про життя Олени Зеленської
- Олена Зеленська, архітекторка за освітою, стала відомою сценаристкою та першою леді України, активно підтримуючи культурну дипломатію та соціальні реформи.
- Вона є засновницею Фундації та саміту перших леді й джентльменів, виступає на тему війни в Україні, закликаючи світову спільноту до підтримки.
Олена Зеленська сьогодні, 6 лютого, святкує 47-й день народження. Вона завжди вражає публіку стійкістю, стилем і яскравими промовами. Уже тривалий час перша леді пліч-о-пліч зі своїм чоловіком намагаються боротись з російським агресором і підтримувати українців у такий непростий час.
Дівоче прізвище Зеленської – Кияшко. Родом вона із Кривого Рогу, як і Володимир Зеленський. Вона навчалась в одній гімназії зі своїм майбутнім чоловіком і казала, що він завжди був зіркою школи. Що відомо про біографію першої леді та чому вона чекала на освідчення 8 років, читайте в матеріалі Show24.
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Архітекторка, сценаристка та перші леді
Після гімназії Олена вступила до Криворізького національного університету на архітекторку. Цікаво, що в дитинстві Зеленська мріяла не про таку професію.
У мене був період, коли я хотіла бути вчителькою, тому що подобалися якісь вчительки в школі. А був цікавий період, коли я хотіла стати чомусь стюардесою. Але це бажання швидко зникло, тому що було завдання написати твір про те, ким ти хочеш стати. Я написала про стюардес і не змогла з себе вижати більше ніж один листочок тексту,
– розповідала перша леді.
Після закінчення вишу вона не пішла працювати за спеціальністю, а віддала перевагу написанню сценаріїв до гумористичних шоу. У ті часи такий підхід вважався несерйозним, адже гумор і шоу – це речі, які не мали ваги у суспільстві.
Нагадаємо, що Олена писала тексти для виступів команди, коли Володимир брав участь у КВК. Згодом вона стала однією з авторок "Кварталу 95", чим дуже пишається.
"Зараз згадуючи, який ми шлях пройшли суто інтуїтивно, ми розуміємо, що це була така велика школа життя. Ми створили те, чого не було. Ми створили з нуля, і це склалося у великий бізнес. Потужний. Це приваблює мене навіть і зараз. Саме ця думка, що ми змогли", – розповіла дружина президента.
Згодом Володимир Зеленський став кандидатом на пост президента України, а після голосування отримав найвищу державну посаду в країні. Олена ж стала першою леді, хоч спочатку і не бажала, щоб чоловік йшов у політику.
Сьогодні Зеленська є засновницею власної Фундації, а також саміту перших леді й джентльменів. Бувши першою леді, вона обрала для себе чотири напрямки, куди спрямований основний осередок її діяльності: культурна дипломатія, реформування системи харчування у школах, безбар'єрний простір та рівні можливості для всіх українців.
Крім того, Олена Зеленська часто виступає на тему війни в Україні. Уже третій рік вона просить допомоги у світової спільноти, щоб захистити людей й завадити ворогу окуповувати території й нищити життя українських сімей.
Батьки Олени Зеленської
У мережі дуже мало інформації про родину першої леді. Відомо те, що маму звуть Ольгою і їй вже поза 70 років. Вона ніколи не давала інтерв'ю та не з'являлась на світських заходах.
Батько Олени Зеленської – Володимир Кияшко. Він кандидат технічних наук, а також був викладачем у Київському інституті залізничного транспорту, де викладав предмет "Будівельні конструкції та будівлі на транспорті".
Після того, як у 2019 році Володимира Зеленського обрали президентом, а партія "Слуга народу" отримала більшість у парламенті, Володимир Кияшко отримав посаду помічника на громадських засадах у нардепа Олега Бондаренка. Депутат розповідав, що чоловік познайомився з ним уже після виборів і сам запропонував свою допомогу.
Раніше ЗМІ писали, посилаючись на дані YouControl, що Кияшко був керівником ТОВ "Криворіжмонолітбуд" і ТОВ "Техноімпульс", які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.
Особисте життя
Ми уже згадували, що Олена та Володимир навчались в одній школі, однак у паралельних класах. Чоловік був закоханий у неї, але в університетські роки в Зеленської був інший обранець. Конкурент не став для президента проблемою, і все ж Олена таки відповіла взаємністю Володимиру.
Пара разом працювала, гастролювала й зустрічалась аж 8 років. Зеленський так довго не освідчувався, адже хвилювався, що після одруження одразу з'являться діти, а це не входило у найближчі плани.
Однак 6 вересня 2003 року Олена та Володимир таки стали подружжям і відгуляли весілля.
Уже за рік після одруження у пари народилась донька Олександра. Сьогодні дівчина вивчає право в українському університеті. У 2013 році сімейство стало багатшим на одну особу, адже Олена народила сина Кирила, який вже ходить до школи та мріє про службу в армії чи авіації.
Цікавий факт, що хрещеною першої леді є її подруга з "Кварталу" – Олена Кравець. Коли подружжя планувало хрестити старшу доньку, виявилось, що Зеленська не була хрещеною, а для обряду обоє батьків мають бути хрещеними. Відтак, дружина президента звернулась з таким проханням до Кравець, а жінка погодилась допомогти, ставши хресною мамою.
Олена Зеленська та повномасштабна війна
Не секрет, що війна вплинула на кожну українську родину, й президентське подружжя не стало винятком. Олена неодноразово розповідала в інтерв'ю, що не часто бачиться з чоловіком, адже у них обох напружені робочі графіки. Через це у ЗМІ неодноразово поширювались чутки, ніби у Зеленських розлад у стосунках, однак перша леді запевнила, що це не так.
Я думаю, ми ближчі, бо підтримували одне одного так, як сподівалися. Я не підвела його, а він не підвів мене,
– підкреслила Олена Зеленська.
Сьогодні Олена Зеленська продовжує гідно нести статус першої леді країни й намагається зробити все, щоб світ став співчутливішим і залучав більше ресурсів для боротьби з країною-терористкою – Росією.