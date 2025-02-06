Дівоче прізвище Зеленської – Кияшко. Родом вона із Кривого Рогу, як і Володимир Зеленський. Вона навчалась в одній гімназії зі своїм майбутнім чоловіком і казала, що він завжди був зіркою школи. Що відомо про біографію першої леді та чому вона чекала на освідчення 8 років, читайте в матеріалі Show24.

До теми Від шкільної парти до подружньої обітниці: історія кохання Володимира та Олени Зеленських

Архітекторка, сценаристка та перші леді

Після гімназії Олена вступила до Криворізького національного університету на архітекторку. Цікаво, що в дитинстві Зеленська мріяла не про таку професію.

У мене був період, коли я хотіла бути вчителькою, тому що подобалися якісь вчительки в школі. А був цікавий період, коли я хотіла стати чомусь стюардесою. Але це бажання швидко зникло, тому що було завдання написати твір про те, ким ти хочеш стати. Я написала про стюардес і не змогла з себе вижати більше ніж один листочок тексту,

– розповідала перша леді.

Після закінчення вишу вона не пішла працювати за спеціальністю, а віддала перевагу написанню сценаріїв до гумористичних шоу. У ті часи такий підхід вважався несерйозним, адже гумор і шоу – це речі, які не мали ваги у суспільстві.

Нагадаємо, що Олена писала тексти для виступів команди, коли Володимир брав участь у КВК. Згодом вона стала однією з авторок "Кварталу 95", чим дуже пишається.

Олена та Володимир Зеленські / Фото з відкритих джерел

"Зараз згадуючи, який ми шлях пройшли суто інтуїтивно, ми розуміємо, що це була така велика школа життя. Ми створили те, чого не було. Ми створили з нуля, і це склалося у великий бізнес. Потужний. Це приваблює мене навіть і зараз. Саме ця думка, що ми змогли", – розповіла дружина президента.

Згодом Володимир Зеленський став кандидатом на пост президента України, а після голосування отримав найвищу державну посаду в країні. Олена ж стала першою леді, хоч спочатку і не бажала, щоб чоловік йшов у політику.

Сьогодні Зеленська є засновницею власної Фундації, а також саміту перших леді й джентльменів. Бувши першою леді, вона обрала для себе чотири напрямки, куди спрямований основний осередок її діяльності: культурна дипломатія, реформування системи харчування у школах, безбар'єрний простір та рівні можливості для всіх українців.

Олена Зеленська – перша леді / Фото з інстаграму Зеленської

Крім того, Олена Зеленська часто виступає на тему війни в Україні. Уже третій рік вона просить допомоги у світової спільноти, щоб захистити людей й завадити ворогу окуповувати території й нищити життя українських сімей.

Батьки Олени Зеленської

У мережі дуже мало інформації про родину першої леді. Відомо те, що маму звуть Ольгою і їй вже поза 70 років. Вона ніколи не давала інтерв'ю та не з'являлась на світських заходах.

Батько Олени Зеленської – Володимир Кияшко. Він кандидат технічних наук, а також був викладачем у Київському інституті залізничного транспорту, де викладав предмет "Будівельні конструкції та будівлі на транспорті".

Батько Олени Зеленської / Скриншот видання Telegraf

Після того, як у 2019 році Володимира Зеленського обрали президентом, а партія "Слуга народу" отримала більшість у парламенті, Володимир Кияшко отримав посаду помічника на громадських засадах у нардепа Олега Бондаренка. Депутат розповідав, що чоловік познайомився з ним уже після виборів і сам запропонував свою допомогу.

Раніше ЗМІ писали, посилаючись на дані YouControl, що Кияшко був керівником ТОВ "Криворіжмонолітбуд" і ТОВ "Техноімпульс", які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.

Особисте життя

Ми уже згадували, що Олена та Володимир навчались в одній школі, однак у паралельних класах. Чоловік був закоханий у неї, але в університетські роки в Зеленської був інший обранець. Конкурент не став для президента проблемою, і все ж Олена таки відповіла взаємністю Володимиру.

Пара разом працювала, гастролювала й зустрічалась аж 8 років. Зеленський так довго не освідчувався, адже хвилювався, що після одруження одразу з'являться діти, а це не входило у найближчі плани.

Однак 6 вересня 2003 року Олена та Володимир таки стали подружжям і відгуляли весілля.

Весілля Володимира та Олени / Фото з відкритих джерел

Уже за рік після одруження у пари народилась донька Олександра. Сьогодні дівчина вивчає право в українському університеті. У 2013 році сімейство стало багатшим на одну особу, адже Олена народила сина Кирила, який вже ходить до школи та мріє про службу в армії чи авіації.

Зеленські з дітьми / Фото з інстаграму першої леді

Цікавий факт, що хрещеною першої леді є її подруга з "Кварталу" – Олена Кравець. Коли подружжя планувало хрестити старшу доньку, виявилось, що Зеленська не була хрещеною, а для обряду обоє батьків мають бути хрещеними. Відтак, дружина президента звернулась з таким проханням до Кравець, а жінка погодилась допомогти, ставши хресною мамою.

Олена Зеленська та повномасштабна війна

Не секрет, що війна вплинула на кожну українську родину, й президентське подружжя не стало винятком. Олена неодноразово розповідала в інтерв'ю, що не часто бачиться з чоловіком, адже у них обох напружені робочі графіки. Через це у ЗМІ неодноразово поширювались чутки, ніби у Зеленських розлад у стосунках, однак перша леді запевнила, що це не так.

Я думаю, ми ближчі, бо підтримували одне одного так, як сподівалися. Я не підвела його, а він не підвів мене,

– підкреслила Олена Зеленська.

Подружжя Зеленських / Фото з інстаграму першої леді

Сьогодні Олена Зеленська продовжує гідно нести статус першої леді країни й намагається зробити все, щоб світ став співчутливішим і залучав більше ресурсів для боротьби з країною-терористкою – Росією.