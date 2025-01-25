Подружжя Зеленських дуже часто ставлять у приклад іншим, адже їхнє кохання проходить неймовірні випробування. Попри те, що Олена та Володимир не мають можливості часто бачитись, це не заважає їм підтримувати взаємне кохання у своїх серцях, пише Show24.

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Знайомство майбутнього президентського подружжя

Володимир і Олена родом із Кривого Рогу. Крім того, що вони однолітки, так ще й і навчались в одній школи, але у паралельних класах. Президент розповідав, що закохався у свою дружину з першого погляду. А перша леді запевняла, що знала про особу Володимира лиш через те, що хлопець був справжньою "зіркою" школи та привертав до себе велику кількість уваги. Цікавий факт, що Зеленського друзі кликали на прізвисько Вован.

Володимир та Олена Зеленські на початку стосунків / Фото зі старого інстаграму першої леді

Олена ж віддавала перевагу непублічності. Стосунки в пари почали розвиватись вже після закінчення гімназії. Майбутня перша леді навчалась у Криворізькому національному університеті на будівельному факультеті, а майбутній президент здобував освіту в економічному інституті.

Друг подружжя, Олександр Пікалов, намагався зблизити Олену та Володимира. Однак тоді дівчина вже перебувала в інших стосунках і намагалась холодно відповідати на залицяння чоловіка.

Володимир та Олена Зеленські / Фото Delfi

Однак Володимира не зупинив конкурент і він робив усе, що було в його силах, щоб завоювати серце Олени. Врешті йому це вдалось і між ними виникла іскра, яка не згасає уже понад 20 років.

Одруження та народження дітей

Коли Володимир брав участь у КВК, то Олена писала тексти для виступів команди, а згодом стала однією з авторок "Кварталу 95". Пара знаходилась у постійному русі, адже гастролі та концерти стали їхнім буденним життям.

Через 8 років після початку стосунків пара офіційно стала подружжям. 6 вересня 2023 року Зеленські відгуляли весілля.

Весілля Володимира та Олени / Фото з відкритих джерел

Наступного року у Володимира та Олени з'явилась перша дитина – донька Олександра.

Зеленські з донькою Олександрою / Фото з відкритих джерел

У 2013 році Олена народила другу дитину – сина Кирила. Сьогодні Олександра вивчає право в українському університеті, а хлопчик ходить до школи. За словами Олени Зеленської, під час війни син почав цікавитися військовою справою та мріє про службу в армії чи авіації.

Зеленські з дітьми / Фото з інстаграму першої леді

Як війна вплинула на подружжя

У ЗМІ та суспільстві неодноразово ходили чутки про те, що між Володимиром й Оленою відчувається певний розлад. Однак перша леді розвіяла всі плітки. За її словами, у них навіть не ставалось кризових періодів.

Ми – друзі, справжні друзі один для одного. І це – секрет наших стосунків. У нас нема складних періодів, ми розуміємо один одного і підтримуємо один одного. Це не просто слова на кшталт: "Молодець, я в тебе вірю, йди працюй",

– висловилась Олена Зеленська.

Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму першої леді

Дружина президента додала, що вони можуть підтримувати один одного, змушувати сміятися чи мотивувати до нових подвигів. До того ж Володимир Зеленський не соромиться виявляти почуття до дружини на публіці чи для преси.

Володимир Зеленський поцілував руку дружини / Фото Yan Dobronosov

Раніше перша леді коментувала, що їй з президентом не вдається бачитися часто. Зазвичай вони можуть зустрітися раз у тиждень на кілька годин, коли в лідера країни є трохи вільного часу.

Олена Зеленська описувала їхнє сімейне життя як "паралельне", адже графіки кожного не збігаються. Та вона намагається облаштувати комфортне життя принаймні для дітей.

Олена та Володимир Зеленські прийшли на виставку / Фото з інстаграму першої леді

За словами Зеленського, на його родину війна вплинула так само як і на будь-яку іншу.

Ми багато чого втратили, але ми набагато більше знайшли. Ми знайшли себе, ми знайшли свою ідентичність. Ми знаємо на сто відсотків, хто ми є. Ми знаємо, хто є росіяни, на сто відсотків,

– висловився Володимир Зеленський.

Так чи інакше, подружжя Зеленських – це яскравий приклад того, як обоє закоханих можуть разом долати перешкоди, можуть разом боротись за незалежність і можуть разом надихати інших на підтримку та віру у справжнє та чисте кохання.