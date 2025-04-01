Total black образ і золотий акцент: Зеленська вразила символічною брошкою на зустрічі у столиці

У Києві відбулася зустріч Олени Зеленської з представниками 30 закладів вищої освіти з 20 областей країни. Захід був присвячений обговоренню Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" та пошуку шляхів підтримки студентів і викладачів. Водночас увагу привернув не лише зміст зустрічі, але й елегантний образ першої леді України.

Для заходу вона обрала стриманий монохромний чорний костюм, доповнений особливою деталлю – золотою брошкою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку дружини президента України.

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Так, Олена Зеленська з'явилась на зустрічі в чорному жакеті, сорочці та штанах-палаццо в тон. Монохромне вбрання вона розбавила брошкою від українського ювелірного бренду Guzema, створеною у співпраці з Gunia Project. Прикраса має особливе символічне значення, оскільки належить до колекції "Незалежна", випущеної до 30-річчя незалежності України. Дизайн брошки відтворює традиційні орнаменти українських рушників XIX століття, зокрема елементи Древа життя, що символізують зв'язок поколінь, нескінченність життя та три рівні Всесвіту.

Варто зазначити, що колекція "Незалежна" вже знята з виробництва. У 2021 році вартість такої брошки складала близько 25 тисяч гривень.

Для довідки! Ювелірний бренд Guzema, заснований Валерією Гуземою у 2016 році. Прикраси ювеліри виготовляють вручну. Водночас Gunia Project, створений Марією Гаврилюк та Наталією Каменською. Бренд пропонує широкий асортимент від кераміки до одягу.

Нагадаємо, нещодавно Володимир і Олена Зеленські відвідали Фінляндію з офіційним візитом. Тоді ми також писали про образ першої леді.