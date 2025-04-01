Для мероприятия она выбрала сдержанный монохромный черный костюм, дополненный особой деталью – золотой брошью. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу жены президента Украины.

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Так, Елена Зеленская появилась на встрече в черном жакете, рубашке и брюках-палаццо в тон. Монохромный наряд она разбавила брошью от украинского ювелирного бренда Guzema, созданной в сотрудничестве с Gunia Project. Украшение имеет особое символическое значение, поскольку принадлежит к коллекции "Независимая", выпущенной к 30-летию независимости Украины. Дизайн броши воспроизводит традиционные орнаменты украинских рушников XIX века, в частности элементы Древа жизни, символизирующие связь поколений, бесконечность жизни и три уровня Вселенной.

Стоит отметить, что коллекция "Независимая" уже снята с производства. В 2021 году стоимость такой броши составляла около 25 тысяч гривен.

Для справки! Ювелирный бренд Guzema, основан Валерией Гуземой в 2016 году. Украшения ювелиры изготавливают вручную. В то же время Gunia Project, создан Марией Гаврилюк и Натальей Каменской. Бренд предлагает широкий ассортимент от керамики до одежды.

Напомним, недавно Владимир и Елена Зеленские посетили Финляндию с официальным визитом. Тогда мы также писали об образе первой леди.