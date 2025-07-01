Олена Зеленська продемонструвала стриманий образ на конференції в Італії: який вона мала вигляд

Володимир та Олена Зеленські перебувають у Римі. Вони виступили на відкритті Конференції з питань відновлення України URC 2025.

Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку президента України. Як і під час кожної події, увага були прикута й до образу першої леді.

До слова Зеленський у Римі закликав розробити аналог "Плану Маршалла" для України

Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ у столиці Італії. Вона одягнула костюм темно-зеленого кольору, який складається з піджака та прямих штанів.

Перша леді зробила легкий макіяж і вклала волосся, злегка його підкрутивши. Свій образ вона доповнила прикрасами, зокрема на вуха одягнула сережки, а на пальцях помітні колечка.

Олена та Володимир Зеленські на URC 2025: відео з інстаграму президента

Образ Олени Зеленської на Дніпровщині

Нагадаємо, на початку червня Олена Зеленська відвідала Дніпровщину. Вона з'явилася у темно-синьому костюмі, а свій образ доповнила не лише прикрасами, але й коричневою сумкою від українського бренду Kacharovska.

Підкладка зроблена з натуральної замші, а сама сумка – зі шкіри з захисним покриттям. Довгі ручки регулюються. Такий аксесуар коштує 9200 гривень та представлений у декількох кольорах.