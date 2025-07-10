Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час пленарної сесії офіційного відкриття Конференції з питань відновлення України URC 2025.

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Україні потрібен свій "План Маршалла"

Володимир Зеленський вважає, що для відбудови України потрібні систематичний підхід, коаліція з чітким лідерством країн, компанії, які можуть очолити та привести за собою інших, а також – чіткий план.

Він нагадав про "План Маршалла", який допоміг у відбудові та трансформації Європи.

Ось чому Європа насолоджувалася миром та економічним зростанням протягом так багатьох декад. А зараз ми маємо реальну можливість започаткувати нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі "Плану Маршалла", і ми повинні розвинути його разом,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент України звернувся до партнерів з закликом зупинити російські дрони й ракети. За його словами, у цьому допоможуть інвестиції у дрони-перехоплювачі, системи ППО і ракети до них.

"Я закликаю усіх наших партнерів збільшуйте свої інвестиції. У той час, як Росія нарощує свої атаки по Україні, у нас не може бути нестачі фінансування для виробництва дронів", - зауважив президент.

Що таке "План Маршалла"?

"План Маршалла" – це модель економічної допомоги країнами Європи у повоєнні часи. Свою назву план від імені ініціатора – держсекретаря США Джорджа Маршалла. Програму реалізовували з 1948 по 1952 роки. Завдяки їй Америка передала близько 13 мільярдів доларів допомоги країнам Європи.

Зауважимо, що у переддень конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог також заявив, що Україні потрібен новий "План Маршалла". Проте перш за все, на його думку, треба досягти припинення вогню.