Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время пленарной сессии официального открытия Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025.

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Украине нужен свой "План Маршалла"

Владимир Зеленский считает, что для восстановления Украины нужны систематический подход, коалиция с четким лидерством стран, компании, которые могут возглавить и привести за собой других, а также – четкий план.

Он напомнил о "Плане Маршалла", который помог в восстановлении и трансформации Европы.

Вот почему Европа наслаждалась миром и экономическим ростом в течение так многих декад. А сейчас мы имеем реальную возможность начать новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле "Плана Маршалла", и мы должны развить его вместе,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины обратился к партнерам с призывом остановить российские дроны и ракеты. По его словам, в этом помогут инвестиции в дроны-перехватчики, системы ПВО и ракеты к ним.

"Я призываю всех наших партнеров увеличивайте свои инвестиции. В то время, как Россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования для производства дронов", - отметил президент.

Что такое "План Маршалла"?

"План Маршалла" – это модель экономической помощи странами Европы в послевоенные времена. Свое название план от имени инициатора – госсекретаря США Джорджа Маршалла. Программа реализовывалась с 1948 по 1952 годы. Благодаря ей Америка передала около 13 миллиардов долларов помощи странам Европы.

Заметим, что в канун конференции спецпредставитель Трампа Кит Келлог также заявил, что Украине нужен новый "План Маршалла". Однако прежде всего, по его мнению, надо достичь прекращения огня.