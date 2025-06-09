Зеленська вкотре продемонструвала елегантний образ. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Для поїздки Олена Зеленська обрала темно-синій костюм: штани вільного крою та піджак з поясом у тон. Вона доповнила свій образ прикрасами та коричневою сумкою від українського бренду Kacharovska. Перша леді України елегантно вклала волосся, злегка підкрутивши його, та зробила стриманий макіяж.

Олена Зеленська на Дніпровщині / Фото з інстаграму першої леді

Скільки коштує сумка Олени Зеленської

Сумка-багет, з якою Зеленська показалася на Дніпровщині, коштує 9200 гривень. Вона має довгу ручку, яку можна регулювати, зроблена зі шкіри з захисним покриттям, а підкладка – з натуральної замші. На сайті представлена у декількох кольорах, зокрема чорному, білому, блакитному, багряному, рожевому та бордовому.

Сумка від українського бренду Kacharovska / Скриншот з сайту

Раніше ми писали про образ Олени Зеленської у Ватикані. У травні вона разом з чоловіком відвідала церемонію інтронізації Папи Римського Лева XIV. Президент та перша леді України з'явилися у чорних вбраннях.