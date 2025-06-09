Зеленская в очередной раз продемонстрировала элегантный образ. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Для поездки Елена Зеленская выбрала темно-синий костюм: брюки свободного кроя и пиджак с поясом в тон. Она дополнила свой образ украшениями и коричневой сумкой от украинского бренда Kacharovska. Первая леди Украины элегантно уложила волосы, слегка подкрутив их, и сделала сдержанный макияж.

Елена Зеленская на Днепровщине / Фото из инстаграма первой леди

Сколько стоит сумка Елены Зеленской

Сумка-багет, с которой Зеленская показалась на Днепровщине, стоит 9200 гривен. Она имеет длинную ручку, которую можно регулировать, сделана из кожи с защитным покрытием, а подкладка – из натуральной замши. На сайте представлена в нескольких цветах, в частности черном, белом, голубом, багровом, розовом и бордовом.

Сумка от украинского бренда Kacharovska / Скриншот с сайта

Ранее мы писали об образе Елены Зеленской в Ватикане. В мае она вместе с мужем посетила церемонию интронизации Папы Римского Льва XIV. Президент и первая леди Украины появились в черных нарядах.