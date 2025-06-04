Започаткувавши нагороду "Майбутнє України" Зеленський розпочав щорічну традицію нагородження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Зеленський вимушений був проводити зустріч з дітьми в укритті

Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку "Майбутнє України!. Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною. Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерів,

– написав президент.

Під час нагородження відзнакою Зеленський з дітьми був вимушений піти в укриття.

Там діти поділилися своїми історіями, запитали президента та першу леді, як їм вдається зберігати силу духу перед важливими подіями, де вони черпають натхнення та як добирають слова у найважчі моменти.

Президент та перша леді Олена Зеленська поласували з дітьми піцою.

Зеленський з дітьми в укритті їсть піцу: дивіться відео

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