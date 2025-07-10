Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу президента Украины. Как и во время каждого события, внимание было приковано и к образу первой леди.

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Елена Зеленская продемонстрировала элегантный и сдержанный образ в столице Италии. Она надела костюм темно-зеленого цвета, который состоит из пиджака и прямых брюк.

Первая леди сделала легкий макияж и уложила волосы, слегка их подкрутив. Свой образ она дополнила украшениями, в частности на уши надела серьги, а на пальцах заметны колечки.

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Образ Елены Зеленской на Днепровщине

Напомним, в начале июня Елена Зеленская посетила Днепровскую область. Она появилась в темно-синем костюме, а свой образ дополнила не только украшениями, но и коричневой сумкой от украинского бренда Kacharovska.

Подкладка сделана из натуральной замши, а сама сумка – из кожи с защитным покрытием. Длинные ручки регулируются. Такой аксессуар стоит 9200 гривен и представлен в нескольких цветах.