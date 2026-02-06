Не стали публічними людьми: що відомо про батьків Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська не була публічною особою до президентських виборів 2019 року. Однак у тіні досі залишаються її батьки – найрідніші люди Олени й тесть і теща Володимира Зеленського.

Сьогодні, 6 лютого, Олена Зеленська святкує день народження – їй виповнилося 48 років. 24 Канал розповість, що відомо про батьків першої леді України.

Батько й мати Олени Зеленської максимально непублічні й оберігають свою приватність. Тато першої леді – Володимир Кияшко. Він здобув вищу освіту в Криворізькому гірничорудному інституті за спеціальністю "житлове будівництво". Згодом став кандидатом технічних наук та викладачем.

Також Володимир Кияшко є доцентом кафедри "Будівельні конструкції та споруди" Київського інституту залізничного траспорту. Він викладає студентам предмет під назвою "Будівельні конструкції та будівлі на транспорті".



Володимир Кияшко / Скриншот з сайту

Мало хто знає, що Володимир Кияшко також був залучений до політичної дільності. Коли Зеленський став президентом, батько першої леді обійняв посаду помічника народного депутата Олега Бондаренка.

Він займався темою перероблення промислових відходів у дорожнє покриття. Його напрацювання мали стати корисними зокрема й для Укравтодору.

Згідно з системою YouControl, Володимир Кияшко також був керівником ТОВ "Криворіжмонолітбуд" і ТОВ "Техноімпульс", що виготовляли будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.

Про маму Олени Зеленської майже нічого не відомо. Її звуть Ольга Кияшко, зараз їй 72 роки. Більше інформації у вільному доступі немає.

До слова, саме за порадою батьків Олена Зеленська вступила до Криворізького технічного університету за спеціальністю "Архітектор". Перша леді здобула вищу освіту з відзнакою. Однак їй не вдалось попрацювати за освітою, адже разом з Володимиром Зеленським вона обрала сферу гумору.

"Це було всупереч бажанню наших батьків і оточення, тому що не можна було в той момент це назвати взагалі професією. Були протести в моїх батьків, їм було дуже страшно дивитися на мене з моїм майбутнім чоловіком, бо ми обидва обрали цю професію", – розповідала Олена Зеленська.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді