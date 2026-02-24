У річницю великої війни: Олена Зеленська з'явилася на публіці в символічному total black образі

24 лютого Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяли участь в заходах з нагоди четвертих роковин початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Вони побували в стінах Софії Київської, де прозвучала об'єднана молитва за Україну, а також разом з іноземними гостями, вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць біля Народного меморіалу національної пам'яті на майдані Незалежності. Для цього дня Олена Зеленська обрала стриманий і лаконічний образ в чорному кольорі. Кадри опублікували в її телеграм-каналі.

Перша леді з'явилася на публіці в чорному пальті довжини міді класичного крою, яке доповнила чорними високими чоботами на підборах. Пояс м'яко підкреслював її талію, а виразні лацкани спереду додали образу чіткості. Своє вбрання Олена Зеленська доповнила чорним гольфом. Усі ці деталі створили цілісний монохромний look.

Олена Зеленська взяла участь у заходах з нагоди четвертих роковин початку повномасштабної агресії Росії проти України / Фото з телеграм-каналі першої леді України

Що Олена Зеленська сказала у 4-у річницю повномасштбаного вторгнення Росії в Україну?

24 лютого 2026 року перша леді України опублікувала одразу декілька допис на своїй сторінці в інстаграмі.

У спільній публікації з президентом вона наголосила, що Україна змогла вистояти під масованими ударами завдяки мужності й стійкості наших воїнів – тих, хто не відступив і став щитом для своєї країни

Ми пишаємося кожним і кожною, хто боронить Україну. Ми бережемо пам'ять про всіх загиблих українських захисників і захисниць, про тих, хто віддав найцінніше заради вільної України. І ми обов'язково збережемо те, за що вони боролися. Захистимо нашу незалежність. Не зрадимо наших героїв. Не зрадимо Україну. Вічна шана і світла пам'ять усім полеглим українським воїнам,

– написало президентське подружжя.