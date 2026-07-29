Ольга Фреймут вирушила до Карпат із трьома дітьми: рідкісні сімейні кадри

Ольга Фреймут уже встигла показати в соцмережах, що цього літа проводить час із дітьми в Україні. Для сімейного відпочинку вони обрали Карпати.

Цього разу телеведуча вирушила до Буковеля разом із сином Валерієм, доньками Євдокією та Златою. Світлинами з поїздки вона поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. До слова, кадрами з відпустки останнім часом активно діляться й інші українські знаменитості. Зокрема, Джамала нещодавно показала відпочинок із трьома синами в Греції.

Ольга Фреймут з дітьми приїхала в Буковель

Як з'ясувалося, Валерій та Євдокія вперше поїхали до дитячого табору, тож Ольга вирішила бути поруч із ними в цей важливий момент.

До сімейної поїздки також приєдналася старша донька Злата, яка живе в Лос-Анджелесі. Вона народилася у попередніх стосунках Ольги Фреймут, тоді як Валерій та Євдокія – у шлюбі з Володимиром Локотком. Попри різні країни проживання, цього літа всій родині вдалося зібратися разом.

Ольга Фреймут з дітьми в Буковелі / Для перегляду фото гортайте праворуч

Втім, початок відпочинку виявився не зовсім безхмарним. Уже в перший день у Карпатах родина пробила колесо автомобіля.