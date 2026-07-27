Кадрами з відпочинку серед мальовничих карпатських краєвидів знаменитість поділилася у своєму інстаграмі. Телеведуча приїхала на батьківщину разом із підрослими сином Валерієм та донькою Євдокією.

Втім, початок відпустки виявився не зовсім безтурботним. Уже в перший день перебування в горах родина пробила колесо автомобіля. На щастя, проблему швидко допомогли вирішити працівники відпочинкового комплексу.

Сама ж зірка з гумором прокоментувала канікули з дітьми, поділившись першими враженнями від гірського відпочинку.

Ніхто не змок, ніхто не впав, ніхто не замурзався. Я не зовсім Мері Поппінс,

– зазначила телеведуча.

Діти Олі Фреймут / колаж 24 Каналу

Попри хмарну та дощову погоду, родина не стала скасовувати розваги й активно проводить час на свіжому повітрі. Зокрема, син Валерій спробував екстремальний місцевий атракціон – родельбан. Тим часом сама Ольга встигла насолодитися спокійним відпочинком на терасі з панорамним видом на гори та коктейлем.

Валерій на родельбані / фото з інстаграму

Також Фреймут розповіла, що вони не змогли взяти із собою у поїздку домашнього улюбленця – кота Шопена. За словами ведучої, через жорсткі правила авіаперельотів та необхідні щеплення тварина мусила залишитися вдома у Великій Британії.

До речі, квартира Олі Фреймут в Києві сильно постраждала внаслідок ворожого обстрілу.

