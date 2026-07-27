На своїй сторінці в інстаграмі артистка опублікувала серію вайбових кадрів. Джамала вирушила до Греції разом зі своїми синами: 8-річним Еміром, 6-річним Селімом та 2-річним Алімом. Співачка показала, як насолоджується материнством на острові Кастеллорізо, та підписала свій допис дуже лаконічно: "Літодіти".

На свіжих фото зіркова матуся позує на пляжі у стильному купальнику. Також артистка продемонструвала легкі літні образи на тлі мальовничих краєвидів. А ще підписників розчулили теплі обійми Джамали з сином біля руїн стародавньої фортеці, яка є однією з візитівок острова. На світлинах помітно, що родина чудово проводить час разом та перезавантажується.

Джамала з дітьми / фото з інстаграму

Раніше виконавиця відверто зізнавалася, що після третіх пологів їй було складно повернутися у звичну форму. Зірка навіть плакала через нетактовні коментарі в мережі щодо її ваги. Утім, на нових знімках співачка демонструє чудовий вигляд та випромінює справжню гармонію.

Джамала на відпочинку / фото з інстаграму

Нагадаємо, Джамала вже понад 9 років перебуває у щасливому шлюбі з громадським діячем та бізнесовим консультантом Бекіром Сулеймановим. Пара офіційно узаконила свої стосунки у квітні 2017 року, влаштувавши традиційне кримськотатарське весілля. Разом подружжя виховує трьох синів – Еміра-Рахмана, Селіма-Гірая та наймолодшого Аліма, який з'явився на світ навесні 2024 року. Співачка неодноразово зазначала, що саме підтримка чоловіка та діти є для неї головною опорою і джерелом натхнення навіть у найскладніші часи.

До речі, Ольга Фреймут повернулася до України з дітьми та показала відпочинок в горах.