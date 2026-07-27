На своей странице в инстаграмме артистка опубликовала серию вайбовых кадров. Джамала отправилась в Грецию вместе со своими сыновьями: 8-летним Эмиром, 6-летним Селимом и 2-летним Алимом. Певица показала, как наслаждается материнством на острове Кастеллоризо, и подписала свое сообщение очень лаконично: "Летодети".

На свежих фотографиях звездная мамочка позирует на пляже в стильном купальнике. Также артистка продемонстрировала легкие летние образы на фоне живописных пейзажей. А еще подписчиков умиляли теплые объятия Джамалы с сыном у руин древней крепости, которая является одной из визиток острова. На фотографиях видно, что семья прекрасно проводит время вместе и перезагружается.

Джамала с детьми / фото из инстаграма

Ранее исполнительница откровенно признавалась, что после третьих родов ей было сложно вернуться в привычную форму. Звезда даже плакала из-за бестактных комментариев в сети по поводу ее веса. Впрочем, на новых снимках певица демонстрирует отличный вид и излучает настоящую гармонию.

Джамала на отдыхе / фото из инстаграма

Напомним, Джамала уже более 9 лет состоит в счастливом браке с общественным деятелем и бизнес-консультантом Бекиром Сулеймановым. Пара официально узаконила свои отношения в апреле 2017 года, устроив традиционную крымскотатарскую свадьбу. Вместе супруги воспитывают трех сыновей – Эмира-Рахмана, Селима-Гирая и самого молодого Алима, появившегося на свет весной 2024 года. Певица неоднократно отмечала, что поддержка мужа и дети является для нее главной опорой и источником вдохновения даже в самые сложные времена.

Кстати, Ольга Фреймут вернулась в Украину с детьми и показала отдых в горах.