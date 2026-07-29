На этот раз телеведущая отправилась в Буковель вместе с сыном Валерием и дочерьми Евдокией и Златой. Фотографиями из поездки она поделилась на своей странице в инстаграме. Кстати, снимками из отпуска в последнее время активно делятся и другие украинские знаменитости. В частности, Джамала недавно показала отдых с тремя сыновьями в Греции.

Ольга Фреймут с детьми приехала в Буковель

Как выяснилось, Валерий и Евдокия впервые поехали в детский лагерь, поэтому Ольга решила быть рядом с ними в этот важный момент.

К семейной поездке также присоединилась старшая дочь Злата, которая живет в Лос-Анджелесе. Она родилась в предыдущих отношениях Ольги Фреймут, тогда как Валерий и Евдокия – в браке с Владимиром Локотко. Несмотря на то, что они живут в разных странах, этим летом всей семье удалось собраться вместе.

Ольга Фреймут с детьми в Буковеле / Для просмотра фото листайте вправо

Впрочем, начало отдыха оказалось не совсем безоблачным. Уже в первый день в Карпатах у семьи пробило колесо автомобиля.